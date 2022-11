Tim Burton è il regista di Mercoledì, la serie TV Netflix sulla Famiglia Addams: dal cast alla trama, ecco tutto quello che c’è da sapere.

La Famiglia Addams di nuovo in TV. Anzi, in streaming. Su Netflix è disponibile Mercoledì, il progetto diretto da Tim Burton che, come il titolo lascia intendere, ha come protagonista principale Mercoledì Addams, la piccola ma terribile di casa. La prima volta che la Famiglia Addams è approdata sul piccolo schermo con una serie TV che è diventata un cult, poi nel corso degli anni sono arrivati vari film e altri telefilm.

Wednesday su Netflix: uscita e trama della serie TV

Gli episodi sono stati rilasciati da Netflix il 23 novembre 2022. La serie TV racconterà le vicende del mondo che ci circondano, oltre che quelle della Famiglia Addams, dal punto di vista di Mercoledì. Un punto di vista certamente particolare e molto sarcastico.

La prima stagione della serie TV è composta da 8 episodi. Netflix, quando ha ufficialmente annunciato lo show lo ha così presentato: “Tim Burton farà il suo debutto dietro la macchina da presa per una serie TV. Lo show racconterà una storia di mistero, costellata di indagini e soprannaturale. La protagonista sarà Mercoledì, come studentessa della Nevermore Academy”.

Wednesday su Netflix: il cast della serie TV

Jenna Ortega

Nei panni di Mercoledì Addams si calerà Jenna Ortega, attrice di Jane the Virgin e in You. Completano il cast Luis Guzman e Catherine Zeta-Jones, che interpretano rispettivamente i panni di Gomez e Morticia Addams.

Tra gli altri attori Joy Sunday, Emma Myers, Hunter Doohan, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Naomi J. Ogawa, Percy Hynes e Jamie McShane.

Le Mercoledì Addams del cinema

La prima attrice che ha vestito i panni di questo personaggio è stata Lisa Loring nella serie TV degli anni ’60. Nei due film di inizio degli anni ’90 è stata invece Christina Ricci, attrice che ha poi avuto, e ha ancora, una grande carriera a Hollywood (da tra l’altro lavorato con Tim Burton in Il mistero di Sleepy Hollow).

