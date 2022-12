Amadeus ha annunciato il cast di Sanremo Giovani 2023: i 12 cantanti che si contendono i 3 posti per esibirsi sul palco del Teatro Ariston.

Sono 12, sono giovani e sono accumunati da un grande sogno: esibirsi sul prestigioso palco del Teatro Ariston. Stiamo parlando dei dodici cantanti selezionati per Sanremo Giovani 2023 che sono stati annunciati da Amadeus (che ricordiamo essere il direttore artistico del Festival, oltre che il conduttore). In realtà 8 nomi erano già noti, ora sono stati annunciati i quattro nomi dei cantanti provenienti da Area Sanremo: Fiat 131, Colla Zio, Noor e Romeo & Drill.

Il cast di Sanremo Giovani 2023: i cantanti

Ecco qual è la lista dei dodici cantanti che parteciperanno a Sanremo Giovani 2023. Ricordiamo che solamente tre di questi dodici avrà poi la possibilità di esibirsi sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo 2023.

Amadeus

Gianmaria – La città che odio

Giuse The Lizia – Sincera

Maninni – Mille porte

Mida – Maldite

Olly – L’anima balla

Sethu – Sottoterra

Shari – Sotto voce

Will – Le cose più importanti

Fiat 131 – Pupille (proveniente da Area Sanremo)

Colla Zio – Asfalto (proveniente da Area Sanremo)

Noor – Tu Amelie (proveniente da Area Sanremo)

Romeo & Drill – Giorno di scuola (proveniente da Area Sanremo)

Sanremo Giovani 2023: il cast e il commento di Amadeus

Come riportato da Vanity Fair, Amadeus ha così commentato la scelta dei quattro artisti provenienti di Area Sanremo che sono andati agli altri otto precedentemente selezionati e che parteciperanno a Sanremo Giovani 2023: “Sono davvero soddisfatto e voglio ringraziare i tre componenti della Commissione di valutazione per il lavoro svolto nell’ascolto dei tanti brani iscritti alla selezione di Area Sanremo. Abbiamo portato a termine il mandato affidatoci dal Comune di Sanremo, con rigore e passione. Adesso spetta ai quattro artisti selezionati la grande sfida in vista di Sanremo 2023”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG