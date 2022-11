Martedì 29 novembre è andata in onda l’ultima puntata della settima edizione, ora i fan del programma si chiedono: Il Collegio 8 ci sarà?

E’ uno dei programmi più amati degli ultimi anni fra i tanti in onda su Rai 2 e martedì 29 novembre 2022 è andata in onda l’ultima puntata della settima edizione. Ora i fan del reality si chiedono: Il Collegio 8 si farà o no? La risposta stavolta non è scontata, da parte della Rai non sono arrivate ancora comunicazioni a riguardo, né in un senso né nell’altro: bisognerà quindi attendere per sapere se il programma con gli adolescenti che tornano indietro nel tempo per frequentare la scuola del passato tornerà con un’ottava edizione.

Il Collegio 8 si farà?

Purtroppo la settima edizione de Il Collegio è stata la meno vista del programma, con uno share medio intorno al 5,30%, una media di spettatori inferiore rispetto a quella delle precedenti edizioni. Resta da capire quindi se il calo di share rispetto al passato possa portare a uno stop definitivo del programma, un’ipotesi questa che era già stata presa in considerazione anche lo scorso anno, al termine della sesta edizione, visto il calo degli ascolti che si era registrato. I vertici di Rai 2 decisero però di far proseguire il programma con la settimana edizione.

Cast di il Collegio 4

Ora resta quindi da capire cosa verrà deciso riguardo all’eventuale ottava edizione del programma: sono comunque ancora tanti gli spettatori de Il Collegio così come sono tanti i ragazzi e le ragazze che ogni anno si propongono per entrare a far parte del cast del programma.

Il Collegio 8, quando va in onda?

Di tempo per pensare a Il Collegio 8 ce n’è: il programma infatti non andrebbe in onda prima dell’autunno del 2023 con le puntate che verrebbe registrate nel corso dell’estate precedente.

Riproduzione riservata © 2022 - DG