Da venerdì 2 settembre su Real Time va in onda Bake Off Italia 2022 – Dolci in forno: ecco tutto quello che c’è da sapere sul programma.

Uno dei talent show più famoso della TV italiana è Bake Off Italia – Dici in forno. Condotto da Benedetta Parodi, il programma vedi sfidarsi un gruppo di 16 aspiranti pasticceri (erano 20 nella scorsa edizione) in un totale di 14 puntate in cui dovranno mostrare le proprie qualità tra i fornelli cucinando dolci sempre diversi. Come nelle ultime tre edizioni, la location che ospita il programma è Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore

Bake Off Italia 2022: le puntate

E’ ancora una volta il mese di settembre quello scelto per l’inizio della nuova stagione del talent culinario. La prima puntata di Bake Off Italia 9 va in onda venerdì 2 settembre 2021 alle ore 21.25.

Bake Off Italia 2022

In totale, le puntate di questa edizione saranno 14 nelle quali i concorrenti non staranno solamente nello studio di Villa Borromeo d’Adda, ma saranno anche autori di diverse prove in esterna in varie località d’Italia, da Loano in provincia di Savona al Convento di Monte Carmelo.

Bake Off Italia 2022: i giudici

Non mancano pi i vari ospiti, provenienti sempre dal mondo della cucina e della pasticceria. Nel corso delle varie puntate di Bake Off Italia 2022 vedremo Fulvio Marino, mugnaio, panificatore esperto e già noto volto televisivo, Monia Di Liello, pastry chef di Procida, Daniela Ribezzo, vincitrice dell’ultima edizione del talent, Giuseppe Dell’Anno, il primo italiano a vincere The Great British Bake off nel 2021.

Bake Off Italia 2022: i concorrenti

Ecco i concorrenti di Bake Off Italia 2022

Alessio, 24 anni di Poggibonsi (SI).

Chiara, 25 anni di – Castel Viscardo (TR)

Daniele, 40, anni di Catania

Davide, 38 anni di Puegnago del Garda (BS)

Gaia, 23 anni di Cosenza

Gianbattista, 61 anni di Castelcovati (BS)

Ginevra, 28 di Napoli

Giovanni, 26 anni di Specchia (LE) – Concorrenti Bake Off Italia

Leonardo, 19 anni di Borgetto (PA)

Margherita, 19 anni di Valdagno, (VI) – Concorrenti Bake Off Italia

Maria, 55 anni di Genova

Mukesh (21 – Pontedera, PI)

Paola, 41 anni di Magliano in Toscana (GR)

Riccardo, 32 anni di Villanova del Sillaro (LO)

Stefania, 61 anni di Quartucciu (CA)

Stefano, 44 anni di Castion (BL)

