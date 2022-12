Altro colpo di Amadeus! Dopo aver scelto Chiara Ferragni, che sarà al suo fianco nel corso della prima e dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023, il direttore artistico della kermesse musicale ha annunciato la presenza di Francesca Fagnani al Teatro Ariston. Dopo lo strepitoso successo ottenuto dalla trasmissione Belve, la giornalista potrà mostrare un altro lato di sé su uno dei palcoscenici più gettonati e ambiti della tradizione popolare italiana.

“Francesca, buongiorno e benvenuta, che belva si sente? – si legge sul profilo Twitter di Sanremo -.Francesca Fagnani tra le co-conduttrici di Sanremo2023”.

La notizia è stata accolta con un boato virtuale del pubblico fan della conduttrice e della gara canora. La Fagnani, infatti, è una delle donne più apprezzate dello spettacolo contemporaneo.

Diretta, senza peli sulla lingua, mai inflessibile nei confronti dei suoi ospiti, ironica e tagliente, il volto di Belve ha raccolto sempre più consensi negli ultimi anni.

La scelta di Amadeus, dunque, si è rivelata una delle più azzeccate: nessuna come lei riunisce davanti al piccolo schermo un pubblico così ampio e variegato, mettendo d’accordo diverse generazioni di utenti.

Anche questa volta, quindi, il direttore artistico di Sanremo 2023 ha messo a segno un grande colpo.

