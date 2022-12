Dalle anticipazioni alla data di uscita, ecco tutto quello che c’è da sapere su Le indagini di Lolita Lobosco 2.

Una delle novità del 2021 più apprezzate dal pubblico di Rai 1 è stata Le indagini di Lolita Lobosco, fiction tratta dai romanzi della scrittrice Gabriella Genisi. Dopo un’attesa di quasi due anni, il pubblico di Rai 1 può ora, finalmente, vedere i nuovi episodi della serie TV: arriva infatti la tanto attesa Le indagini di Lolita Lobosco 2. Dalla data di uscita alle anticipazioni, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere proprio a riguardo dalla seconda stagione della fiction.

Le indagini di Lolita Lobosco 2: l’uscita

Per prima cosa vediamo quando esce Le indagini di Lolita Lobosco 2. La prima puntata della nuova stagione va in onda domenica 8 gennaio in prima serata su Rai 1, a partire dalle ore 21.25 circa. Ogni domenica sera, sempre in prima serata, va in poi in onda una nuova puntata. Le puntate della seconda stagione saranno in totale sei, ognuna composta da due diversi episodi.

Luisa Ranieri

Le indagini di Lolita Losbosco 2: anticipazioni e trama

Le indagini di Lolita Lobosco 2 si apre con una novità nella vita privata della protagonista che la vedremo andare a convivere con il fidanzato Danilo. Tutto sembra quindi procedere a gonfie vele sul fronte sentimentale ma Danilo riceve una proposta lavorativa molto importante e dovrà valutare se accettarla e trasferirsi all’estero.

Nel frattempo nella vita della protagonista torna una sua vecchia conoscenza: Angelo Spatafora, che non farà che rendere ancora più complicata la storia d’amore di Lolita Lobosco. Il commissario nel frattempo sarà chiamata a risolvere i vari casi che capiteranno al suo commissariato.

Le indagini di Lolita Lobosco 2: il cast della fiction

In Le indagini di Lolita Lobosco 2 ritroviamo ovviamente Luisa Ranieri nei panni della protagonista. Al suo fianco ci sono nuovamente Filippo Scicchitano, Jacopo Cullin, Lunetta Savino, Giulia Fiume, Camillia Diana e Ninni Bruschetta.

Riproduzione riservata © 2022 - DG