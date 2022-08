Dall’11 settembre su Rai 1 la miniserie che omaggia il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre del 1982 insieme alla moglie a un agente di scorta.

A quarant’anni dalla sua scomparsa, la Rai omaggia il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa con una fiction in quattro puntate che sarà in onda sulla rete ammiraglia. Una prima visione tv che coincide con un triste anniversario: il 3 settembre del 1982, il Generale veniva ucciso in Via Carini, mentre si trovava sulla sua auto in compagnia della moglie, la giovane Emanuela Setti Carraro. Nell’attentato di stampo mafioso perse la vita anche l’agente della scorta Domenico Russo (che si sarebbe spento qualche giorno dopo in ospedale). Ecco le date della messa in onda in prima visione, come si svilupperà la trama e il cast: nei panni del protagonista ci sarà Sergio Castellitto.

La trama di Il nostro Generale

Le vicende raccontate nella ficiotn partiranno dal 1973, l’anno in cui Carlo Alberto Dalla Chiesa viene trasferito da Palermo a Torino, per combattere le Brigate Rosse. Il Generale, ostinato e deciso a combattere i terroristi forma il Nucleo Speciale Antiterrorismo, formato da carabinieri scelti e fortemente voluto da Dalla Chiesa. Nel 1982 il Generale viene ritrasferito in Sicilia, sempre a Palermo, con l’incarico di Prefetto speciale: ed è lì che venne poi ucciso il 3 settembre.

Sergio Castellitto

Il nostro Generale: quando va in onda

La miniserie sul Generale Dalla Chiesa andrà in onda su Rai 1 in quattro appuntamenti: domenica 11 settembre, lunedì 12 settembre, domenica 18 settembre e lunedì 19 settembre.

Il nostro Generale: il cast

Oltre a Sergio Castellitto, che sarà il Generale Dalla Chiesa, nel cast Teresa Saponangelo, nei panni di Emanuela Setti Carraro, moglie di Dalla Chiesa, Antonio Folletto, Camilla Semino Favro, Flavio Furno, Andrea Di Maria, Romano Reggiani, Viola Sartoretto, Stefano Rossi Giordani, Alessio Praticò.

Riproduzione riservata © 2022 - DG