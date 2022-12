Ecco le location di Odio il Natale, la serie TV disponibile su Netflix dal 7 dicembre 2022 con protagonista Pilar Fogliati.

L’albero, le luci, gli addobbi, il presepe, i regali, i panettoni e i pandori: sono tutte elementi che caratterizzano il Natale, quello che è considerato per molti uno dei periodi più belli dell’anno. Per molti ma non per Gianna, la protagonista di Odio il Natale, la serie TV in sei episodi tutta italiana disponibile in esclusiva su Netflix a partire da mercoledì 7 dicembre 2022. Come detto, la protagonista principale è Gianna, una ragazza di 30 anni single che, stanca a ogni pranzo di Natale di dover risponde alle domande sulla propria vita privata dei parenti, decide che per questo Natale deve trovare assolutamente un uomo. Vediamo ora quali sono le location di Odio il Natale.

Odio il Natale: le location della serie TV

E’ il Veneto la regione che ha ospitato le riprese delle sei puntate di Odio il Natale. Gianna, la protagonista, la possiamo vedere spesso in giro tra le strade e i canali di Venezia, ma anche nella vicina Chioggia: sono queste le due città nelle quali sono state principalmente girate le varie scene della serie TV di Netflix.

Odio il Natale

Ma c’è anche un’altra location molto suggestiva che si può vedere in Odio il Natale: il Castello di San Salvatore. Si tratta di un castello costruito nel Basso Medioevo a Susegana, in provincia di Treviso. Tutte le riprese della serie TV sono state effettuate a dicembre del 2021.

Odio il Natale: il cast della serie TV

A interpretare il ruolo della protagonista, Gianna, è Pilar Fogliati. Nel cast di Odio il Natale troviamo poi anche Beatrice Annera, Cecilia Bertozzi, Fiorenza Pieri, Massimo Rigo, Sabrina Paravicini, Mariza Ubaldi, Nicolas Maupas, Marco Rossetti, Alessio Praticò, Marcos Vincius Piacentini, Glen Blackhall, Alan Cappelli Goetz, Gabriele Falsetta e Simonetta Solder.

