Ecco tutti i migliori film di Kirstie Alley, attrice americana che ha avuto un grande successo negli anni ’80 e ’90.

Dopo una lotta contro un cancro, il 5 dicembre 2022 se ne è andata all’età di 71 anni Kirstie Alley, attrice che aveva avuto un grande successo a livello internazionale tra gli anni ’80 e gli anni ’90, quando è stata protagonista di serie TV e film che hanno avuto un grande successo, non solo in America ma anche in Europa e nel resto del mondo. Vediamo ora quali sono tutti i suoi migliori film di Kirstie Alley.

Kirstie Alley: i film dell’attrice

L’esordio di Kirstie Alley sul grande schermo è avvenuto nel 1982 quando ha avuto una parte in Star Trek II – L’ira di Khan, ha poi lavorato in Runaway e Sulle tracce dell’assassino ma il primo grande successo cinematografico è stato con la commedia Senti chi parla, uscita nel 1989 in cui il co-protagonista era John Travolta. L’attrice stata poi la protagonista anche dei vari sequel del film (Senti chi parla 2 e Senti chi parla adesso).

cinema ciak

Kirstie Alley ha poi recitato anche in Scappatella con il morto e in Matrimonio a 4 mani, in cui hanno recitato le gemelle Mary-Kate e Ashley Olsen che all’epoca avevano 9 anni. L’attrice americana ha poi avuto un ruolo importante nel film Harry a pezzi di Woody Allen e ha infine recitato in In ricchezza e in povertà, Bella da morire e Accidental Love.

Kirstie Alley: le serie TV

Le serie TV hanno avuto un ruolo di rilievo nella carriera di Kirstie Alley che ha debuttato come attrice nel 1978 recitando in due episodi di Quark. Ha poi recitato in Love Boat ma il grande successo è arrivato grazie alla serie TV Cin Cin. Ha poi recitato anche in un episodio di Dharma & Greg e in The Middle.

