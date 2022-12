Ecco dove vedere la Prima della Scala in streaming o in Tv se non siete tra i fortunati che presenzieranno dal vivo all’evento.

Per tutti gli appassionati di musica classica e di teatro quella con la Prima della Scala è ogni anno un appuntamento da non perdere. Mercoledì 7 dicembre si inaugura la stagione operistica 2022/2023 e per l’occasione verrà eseguita l’opera Boris Godunov del compositore russo Modest Musorgskij. All’evento, come sempre, saranno presenti diverse personalità, tra cui il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ma anche la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen. Se non siete tra i fortunati che potranno assistere all’evento dal vivo, dal prestigioso teatro di Milano, ecco dove vedere la Prima della Scala in streaming e in TV.

Dove vedere la Prima della Scala in streaming e in TV

La prima della Scala 2022 è in programma dalle ore 17.45 di mercoledì 7 dicembre 2022, l’evento è trasmesso in diretta TV su Rai 1: una diretta di circa tre ore, con tanto di sottotitoli, alla quale è affiancato un commento e che è anticipata dalla presentazione iniziale a cura di Bruno Vespa e di Milly Carlucci. Serena Scorzoni è invece incinta dal foyer del teatro di Milano da dove si collega con i vari ospiti.

teatro scala di milano

E dove vedere la Prima della Scala in diretta streaming? Ovviamente su RaiPlay. Come ogni altro evento trasmesso dai canali Rai, la piattaforma on demand trasmette in diretta, in contemporanea con la diretta televisiva, anche questo evento. Chi non avesse la possibilità di seguirlo in diretta può vederla in differita in qualsiasi momento.

Ricordiamo che RaiPlay è completamente gratuita (anche la Prima della Scala 2022 si può quindi vedere gratis) e si può accedere alla piattaforma sia da Smart Tv che da computer, tablet e smartphone.

