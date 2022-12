Esce su Netflix la serie di Harry e Meghan che racconta la storia dei Duchi di Sussex. Re Carlo ha preso una decisione su come si comporterà.

Si attendono momenti di forte contrasto e dichiarazioni scottanti in vista dell’uscita su Netflix che avverrà in queste ore della serie dedicata ad Harry e Meghan. I Duchi di Sussex racconteranno la loro storia che, già dai primi trailer ha generato molta discussione. A tal proposito Re Carlo III ha preso una decisione con la volontà di rispondere eventualmente a tono in un momento preciso.

Harry e Meghan su Netflix: la decisione di Re Carlo

Harry d’Inghilterra Meghan Markle

L’8 dicembre arriva su Netflix la serie “Harry & Meghan” dedicata appunto alla storia dei Duchi di Sussex. Un’opera che, già dai primi trailer diffusi a distanza di qualche giorno l’uno dall’altro, ha fatto molto parolare.

Pare, infatti, che ci siano momenti e dichiarazioni che potrebbero mettere in cattiva luce la Famiglia Reale e, quindi, anche il neo Re Carlo III. Il principe e la sua consorte hanno intenzione di raccontare la loro verità su quanto accaduto con la Royal Family e questo potrebbe generare grande tribolazione.

Allo stesso tempo Carlo, Camilla e tutto il resto della Famiglia Reale non rimarrà solo a guardare. Infatti, secondo alcune fonti vicine a loro vicine, come riportato dal Telegraph, si attende una forte risposta.

Prima, però, si aspetta di vedere tutti gli episodi della serie. Infatti, prima del termine dell’opera, nessuno dei componenti della famiglia reale commenterà nulla di quello che verrà detto o raccontato.

Dal primo trailer, nel mirino di Duchi di Sussex ci sarebbero il re Carlo e la sua consorte, dal momento che non manca il paragone con il trattamento adottato nei confronti di Lady Diana e quello verificatosi con Meghan Markle appunto. Poi si teme possano esserci momenti sulle accuse di razzismo che erano state mosse dall’attrice nell’intervista rilasciata da Oprah che, già all’epoca, avevano generato non poco scalpore.

Insomma. Ad oggi l’obiettivo di Re Carlo è quello di osservare, comprendere come agire ed eventualmente rispondere a tono. Solo dopo aver visto e sentito tutto.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della Royal Family:

