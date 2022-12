Gag in casa Ferragnez con Chiara Ferragni protagonista di una frase davvero particolare detta da suo figlio Leone, provocato da papà Fedez.

Non manca l’ironia e la felicità in casa Ferragnez dove Chiara Ferragni è stata “vittima” della complicità tra papà Fedez e il piccolo Leone. Proprio il bambino, incitato dal rapper, ha messo in imbarazzo la dolce mamma che ha poi spiegato l’accaduto…

Chiara Ferragni, l’imbarazzo dopo le parole di Leone

Chiara Ferragni e Fedez

Non è certo una novità vedere Chiara Ferragni, Fedez e i loro piccolo Leone e Vittoria divertirsi in qualche gag social. Questa volta, però, l’argomento è stato piuttosto “imbarazzante”. Tutta colpa di alcuni doppi sensi che, chiaramente, i bimbi non potevano capire ma sui quali i grandi hanno ironizzato.

Il rapper ha stuzzicato sua moglie coinvolgendo Leone e rendendo pubblico un piccolo passaggio avvenuto poco prima. A favore di camera il cantante ha chiesto a suo figlio di dire a tutti cosa avesse la mamma in mano. Leo, ingenuamente, ha detto: “Mamma che ha in mano il wurstel”.

Difficile capire a cosa potesse riferirsi il bambino ma a giudicare dalla risata di Fedez e dall’imbarazzo di Chiara, c’era qualcosa di non detto sotto.

E infatti, poco dopo, sempre col volto piuttosto imbarazzato, la nota imprenditrice digitale ha spiegato: “Ma rombiballe, è il suo lego!”.

Nella storia successiva, ecco la spiegazione con tanto di prove: “È il suo Lego, vedi”, ha detto la donna. E Fedez: “Si può fraintendere, ma effettivamente è mamma che ha in mano un wurstel”. L’influencer, infatti, ha mostrato un personaggio Lego che ha qualcosa in mano e che, effettivamente, sembra essere un wrustel. “La cosa che colpisce è che hai in mano un wurstel”, ha aggiunto il rapper dando quindi ragione al figlio anche sulla “smiglianza” con la Ferragni.

Pare che il Lego sia stato assemblato proprio dal bambino che abbia così descritto sua madre: ai fornelli e con un wrustel in mano.

Di seguito, invece, un tenero scatto pubblicato su Instagram della famiglia al completo:

