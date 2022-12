Celine Dion rivela sui social di soffrire di una rara patologia neurologica chiamata “Sindrome della persona rigida”: ecco di cosa si tratta.

La cantante Celine Dion ha pubblicato sulle sue pagine social, nella giornata di ieri, un video molto intimo in cui confessa ai suoi fan e al mondo di soffrire di una grave e rara patologia neurologica: la Sindrome della persona rigida. Ecco di cosa si tratta e cosa comporterà questa malattia per la cantante canadese.

Celine Dion: cos’è la Sindrome della persona rigida

A causa di gravi problemi di salute, Celine Dion ha annunciato la cancellazione del suo tour in Europa previsto per l’inizio del 2023. La cantante ha rivelato, in un video postato su Instagram, di soffrire di una rara condizione neurologica chiamata “Sindrome della persona rigida”. Questa malattia colpisce solamente 1 persona su 1 milione e provoca spasmi muscolari e dolorosi a varie zone del corpo, sopratutto collo, addome, testa e torace.

Gli spasmi interferiscono con ogni aspetto della vita quotidiana di Dion, rendendole difficile cantare e muoversi su un palco. Queste le sue parole: “Sfortunatamente, gli spasmi influenzano ogni aspetto della mia vita quotidiana. A volte mi causano difficoltà anche a camminare e non mi permettono di usare le mie corde vocali per cantare come vorrei. Mi fa male dovervi dire che questo significa che non sarò pronta a ricominciare il mio tour in Europa a febbraio.

La cantante ha aggiunto di star lavorando duramente insieme al suo medico per riacquistare le forze e ringrazia chi le sta accanto in questo momento difficile: la sua famiglia e i suoi tre figli. “Ho un grande team di medici che lavorano al mio fianco per aiutarmi a stare meglio. Sto lavorando duramente con il mio medico dello sport ogni giorno per ricostruire la mia forza e la mia capacità di esibirmi di nuovo. Ma devo ammettere che è una lotta continua.”

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG