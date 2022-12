Emma Marrone ha pubblicato un ricordo risalente all’8 dicembre 2016: una foto del padre, venuto a mancare quest’anno.

Un ricordo non facile quello che Instagram ha suggerito a Emma Marrone ieri, 8 dicembre. In quello stesso giorno del 2016, infatti, una foto che la ritrae sorridente insieme al padre. L’uomo, a cui la cantante era legatissima, è venuto a mancare quest’anno dopo una lunga lotta contro la leucemia. Emma ha pubblicato la foto su Instagram e ha “attaccato” il social che le ha ricordato la sua immensa perdita.

Emma Marrone: su Instagram il ricordo del padre

Quell’immagine per la cantante è stata un vero colpo al cuore. Lo screen di una videochiamata tra il padre e la madre, in Salento e lei a Roma, avvenuta l’8 dicembre del 2016. La cantante ha pubblicato il ricordo nelle sue storie di Instagram scrivendo: “Oggi Instagram mi ricorda quanto il mio cuore sia rotto in mille pezzi – scrive – E quanto ca*** mi manchi papo mio. Quanto ca*** mi manchi”.

Il lutto per Emma Marrone

Il padre della cantante, Rosario Marrone, è venuto a mancare lo scorso settembre dopo un lunga lotta contro la leucemia. Emma ha vissuto il lutto lontano dai social, condividendo questo immenso dolore insieme alla sua famiglia e ai suoi cari. Recentemente aveva rivelato su Instagram la causa della sua morte dopo la circolazione di alcune notizie false. Con il padre Emma condivideva l’immenso amore per la musica, e ancora per la cantante è difficile ripensare all’immensa perdita che ha subito.

