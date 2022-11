Qual è il significato di Sbagliata ascendente leone di Emma Marrone? La canzone fa da colonna sonora all’omonimo docufilm sulla sua vita.

Sbagliata ascendente leone non è solo il titolo del docufilm su Emma Marrone, ma anche quello della colonna sonora che la stessa artista ha scritto per la pellicola. Una canzone, anzi un vero e proprio racconto su quello che è accaduto dietro le quinte della sua esistenza negli ultimi due anni. Vediamo il testo e il significato del brano.

Sbagliata ascendente leone di Emma Marrone: il significato della canzone

Uscita il 29 novembre 2022, Sbagliata ascendente leone di Emma Marrone è la canzone che l’artista ha scritto come colonna sonora dell’omonimo docufilm che racconta la sua storia. Il testo, frutto della collaborazione tra la cantante, Alessandro La Cava e Francesco “Katoo” Catitti, parla di lei, dei momenti belli e di quelli più bui della sua vita. Fin dalla prima strofa, non a caso, si coglie il significato del brano:

“Per tutte quelle volte che sono stata

lasciata, persa, sola, dimenticata,

quando mi hai detto sei sbagliata

ho scritto sempre un’altra storia nuova

Ho fatto pace con la mia verità

fatta di uranio e radioattività

e pago a caro prezzo il conto

ma me ne sbatto questo è il viaggio

mi sento leggera, leggera,

ho voglia di fare qualcosa,

solo per me“.

Emma Marrone ha scritto Sbagliata ascendente leone per i suoi fan, ma anche per sé. Tra gioie e dolori, l’artista è sempre riuscita a rialzarsi perché “ogni sbaglio ha un valore“.

“Vivo fino in fondo, sono dentro le canzoni

le parole sono lame però so che mi perdoni,

dove c’è la luce a volte arriva il buio

e resta anche il silenzio,

nelle cose lasciate a metà,

la mia vita è una stronza che va

e che scivola, scivola, scivola“.

Con Sbagliata ascendente leone, Emma spera che quanti la conoscono la apprezzino ancora di più, mentre quanti non la amano riescano ad essere meno crudeli, con lei e con i temi che più le stanno a cuore.

Ecco il video di Sbagliata ascendente leone di Emma Marrone:

Sbagliata ascendente leone: il testo della canzone

Per tutte quelle volte che sono stata

lasciata, persa, sola, dimenticata,

quando mi hai detto sei sbagliata

ho scritto sempre un’altra storia nuova

Ho fatto pace con la mia verità

fatta di uranio e radioattività

e pago a caro prezzo il conto

ma me ne sbatto questo è il viaggio

mi sento leggera, leggera,

ho voglia di fare qualcosa,

solo per me

la borsa le chiavi di casa,

la strada si veste di seta

e scivolo, scivolo, scivolo,

Anche se hai cambiato sapore

e il vino ha perso colore

ogni sbaglio ha un valore

io conserverò un diamante al posto del cuore

la somma di ogni mio errore

non me ne frega niente se sto

troppo ferma mentre passa il tempo

io voglio vivere solo d’istinto

e no, non è facile da sopportare

la somma di ogni mio errore

sbagliata ascendente leone

Riempire le valigie con ciò che mi manca

con l’esperienza e qualche storia distrutta,

mi lascio andare alla velocità della corrente

che mi porta fino a sentirmi leggera leggera,

ho voglia di fare qualcosa solo per me

la strada si veste di seta

e scivolo, scivolo, scivolo,

Anche se hai cambiato sapore

e il vino ha perso colore

ogni sbaglio ha un valore

io conserverò un diamante al posto del cuore

la somma di ogni mio errore

non me ne frega niente se sto

troppo ferma mentre passa il tempo

io voglio vivere solo d’istinto

e no, non è facile da sopportare

la somma di ogni mio errore

sbagliata ascendente leone

Vivo fino in fondo, sono dentro le canzoni

le parole sono lame però so che mi perdoni,

dove c’è la luce a volte arriva il buio

e resta anche il silenzio,

nelle cose lasciate a metà,

la mia vita è una stronza che va

e che scivola, scivola, scivola

Anche se hai cambiato sapore

e il vino ha perso colore

ogni sbaglio ha un valore

io conserverò un diamante al posto del cuore

la somma di ogni mio errore

non me ne frega niente se sto

troppo ferma mentre passa il tempo

io voglio vivere solo d’istinto

e no, non è facile da sopportare

la somma di ogni mio errore

sbagliata ascendente leone

