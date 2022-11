Qual è il significato della canzone Che Sarà di Achille Lauro? Il brano racconta i timori che tutti noi abbiamo nei confronti del futuro.

Che Sarà è l’ultima canzone lanciata da Achille Lauro. Il brano, una ballad estremamente malinconica, parla della nostalgia che si prova nei confronti di ciò che è stato e dei timori nei riguardi del futuro: vediamo il significato e il testo.

Che Sarà di Achille Lauro: il significato della canzone

Uscita il 25 novembre 2022, la canzone Che sarà di Achille Lauro è prodotta da Gow Tribe e Gregorio Calculli per Elektra Records. Il brano, malinconico sia nei suoni che nel testo, racconta i dubbi che tutti noi abbiamo nei confronti del futuro. Già dal titolo, non a caso, si coglie il significato che l’artista vuole trasmettere agli ascoltatori.

Le domande sul futuro fanno paura e Achille Lauro non lo nasconde. Parla di timori dai quali nessuno può considerarsi esente. Non solo, affronta anche il tema della nostalgia nei confronti di ciò che è stato e non tornerà più.

Che sarà di Achille Lauro parla anche di solitudine, di quel senso di smarrimento che si prova anche quando si è circondati dalla gente. Forse, l’unico modo per affrontare il futuro è vivere con grande leggerezza, modalità che non ha nulla a che fare con la superficialità.

Ecco il video di Che sarà di Achille Lauro:

Che Sarà di Achille Lauro: il testo della canzone

No, non ho più vent’anni e so che questa è la vita mia

No, non lo so se mi ami, no, ma so che fine è la mia

Siamo angeli, già, con un Dio così grande che dà quel minuto di più

No, ho paura, mami, stringimi, non guardare giù

Che sarà, che sarà, che sarà

Siamo soli ma che sarà

Mi stringo a me come, come se fossi te

E non finisse mai, è così, è così

È così stare al mondo e no, non è qui

Non è mai stato qui, non è questo il posto per noi

Quei ragazzi a vent’anni che bruciano fiammiferi, sì

Noi, quelli là che a vent’anni da soli, nelle mani di chi?

Noi che moriamo soltanto perché “Sennò che vita è la mia?”

Noi che nasciamo quaggiù e non sappiamo cosa la vita sia

Che sarà, chе sarà, che sarà

Siamo soli ma che sarà

Mi stringo a me comе, come se fossi te

E non finisse mai, è così, è così

È così stare al mondo e no, non è qui

Non è mai stato qui, no non è questo il posto

Immagina com’è essere soli al mondo, no

A noi stanotte ci fa ridere e moriremo un giorno noi

Narana, narana, e moriremo un giorno noi

Narana, narana, e rideremo un giorno

Che sarà, che sarà, che sarà

Siamo soli ma che sarà

Mi stringo a me come, come se fossi te

E non finisse mai

Riproduzione riservata © 2022 - DG