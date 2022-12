La coppia è stata paparazzata durante un’accesa discussione in un ristorante di Roma: Noemi Bocchi scoppia in lacrime.

Una cena tutt’altro che romantica quella tra Francesco Totti e la sua nuova fidanzata Noemi Bocchi. La coppia è stata paparazzata in un ristorante di Roma durante un’accesa lite e sembrerebbe che la donna sia anche scoppiata a piangere. Ormai i due non si nascondono più e le foto pubblicate da Diva e Donna ritraggono la prima litigata della coppia.

Totti e Noemi: il litigio al ristorante

Da quanto riporta Today, sembrerebbe che la lite sia scoppiata a causa di un cellulare e dalle foto o dai messaggi al suo interno. Nelle foto, infatti, si vede il calciatore gesticolare animatamente e Noemi che tiene in mano uno smartphone, con le lacrime agli occhi. Non è dato sapere di più sulla vicenda, la coppia non ha commentato queste foto e mantiene il totale riserbo sulla loro storia d’amore.

Recentemente la coppia ha acquistato una casa nel quartiere nord di Roma, sembra quindi che la loro relazione sia molto forte e destinata a durare. Gli screzi fanno parte della vita di coppia e Totti e Noemi sono ancora nella fase iniziale dove si torna subito a fare pace.

La nuova casa di Totti e Noemi

Per la loro prima casa insieme, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno scelto Roma nord, in uno dei quartieri più eleganti della città. Un attico e superattico in un lussuoso condominio, un complesso con quattro edifici a forma di stella, piscina e campi da tennis. L’appartamento è di circa 270 mq e dispone di un totale di 10 stanze, tre bagni e una terrazza panoramica da cui si può vedere l’intera città.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG