Durante l’esibizione dei Santi Francesi alla finale di X Factor 2022, una fan ha lanciato sul palco un reggiseno: la reazione dei giudici.

È successo durante la seconda manche della finalissima di X Factor 2022. Il gruppo Santi Francesi hanno portato un medley dei loro pezzi migliori di questa edizione del programma: “Ragazzo di strada“, “Ti voglio” e l’immancabile “Creep“. Una performance che non dimenticheranno facilmente, visto che per la prima volta una fan ha lanciato sul palco un reggiseno per loro. Le reazioni del gruppo, dei giudici e della presentatrice Francesca Michielin non sono tardate ad arrivare!

Santi Francesi: a X Factor 2022 vola un reggiseno

Sul palco del Mediolanum Forum è volato un reggiseno per i Santi Francesi, il gruppo composto da Alessandro De Santis e Mario Francese, durante il loro medley. A fine esibizione, quando tutti si sono accorti dell’indumento sul palco, l’attenzione si è rivolta subito a quello.

Santi Francesi

La prima ad accorgersene è stata Francesca Michielin che ha subito affermato: “Scusate un attimo, è stato lanciato il loro primo reggiseno. È pure bellissimo, devo dire“. Subito Dargen D’amico, conosciuto per le sue uscite un po’ fuoriluogo ha chiesto: “Annusalo e dimmi di cosa sa“. Il frontman, dopo averlo annusato, ha rivelato che sapeva di zucchero filato.

Visto l’imbarazzo della Michielin, il giudice ha proseguito dicendo: “Ho fatto una domanda sul reggiseno, non penso di aver detto niente di male. Siamo esseri viventi, abbiamo dei profumi e raccontiamoceli, o no? Non nascondiamoli”. Infine si è aggiunta anche Ambra Angiolini, che ha commentato il gruppo e la sua esibizione dicendo: “Siete l’unico gruppo che riesce ad essere chic con una sesta in mano“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG