Fariba Teharani, mamma di Giulia Salemi, sarebbe dovuta entrare nella casa del GF Vip, ma ha scoperto di avere gravi problemi di salute.

Fariba Tehrani sarebbe dovuta entrare nella casa del Grande Fratello Vip lunedi 12 dicembre, insieme ad altri nuovi concorrenti. La donna, però, ha recentemente scoperto di avere dei gravi problemi di salute, che non le permetteranno di entrare nel reality. A dare la notizia è stato l’influencer Alessandro Rosica, molto amico della donna. Proprio lui aveva rivelato del suo imminente ingresso nella casa, salvo poi dichiarare il contrario a seguito di alcuni referti medici.

Fariba Tehrani: i problemi di salute della donna

Sembrerebbe che la donna si sia sottoposta a dei controlli medici di routine proprio in vista dell’ingresso nella casa, dei controlli obbligatori che tutti i concorrenti devono fare. A seguito di questi controlli, la mamma di Giulia Salemi avrebbe scoperto dei gravi problemi di salute. Al momento non è dato sapere di più sulla questione, la donna ha lasciato l’albergo dove si trovava in quarantena ed è tornata a casa.

Al momento si sa che la donna sta passando questo momento sostenuta dall’affetto di sua figlia Giulia e del suo compagno Pierpaolo Pretelli. A dare la notizia è stato Rosica, che ha scritto: “Clamoroso! La notizia che non avrei mai voluto dare. Fariba ha scoperto un problema abbastanza grave, è uscita ieri dalla quarantena e sta passando questo momento delicato con la figlia e Pierpaolo. Ti sono vicino Fariba, la salute prima di tutto!”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG