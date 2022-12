Episodio davvero particolare nella Casa del GF Vip con Antonella Fiordelisi che non ha resistito ad alcune parole di Edoardo Donnamaria.

Nuovo capitolo della storia d’amore al GF Vip tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Tra i due piccioncini c’è stato un momento di tensione che ha portato la donna addirittura alle lacrime. Un episodio che non è sfuggito anche agli occhi attenti dei telespettatori del reality.

Antonella Fiordelisi in lacrime al GF Vip

Tutto parte per un motivo davvero bizzarro: una canzone non conosciuta da parte di Antonella Fiordelisi che si è sentita dare – come riportato da Biccy – della capra dal fidanzatino Edoardo.

A quel punto Donnamaria ha cercato di rassicurare la giovane donna: “Ma ero ironico, è ovvio che lo fossi. Siamo tutti delle capre, perché tutti ignoriamo cose che dovremmo sapere. però poi c’è chi è un caprone e chi è una capretta”.

La reazione della ragazza però non è stata leggera: “Non è carino che tu dica a qualcuno che è una capra. L’hai detto pure a me perché non sapevo una cosa che tu sapevi. Allora anche io so cose che tu non sai e possiamo parlare di mille cose diverse. Io ho fatto il liceo classico e tu lo scientifico. Non sono termini da usare non è bello. Cresci anche tu che hai 30 anni. Cresci, io sto maturando a 24 anni tu devi crescere”.

Da questo scambio di battute è uscita fuori una discussione più dura: “Vedi che con te non si può parlare di nulla?! Non posso dire un ca**o. Ho detto che non dovevamo offenderci e tu che fai? Ti offendi alla prima cosa che dico. Fai due cog***i mamma mia che pa**e. Non ti si può die nulla basta”, ha detto Edoardo. E ancora: “Devi parlare meno con gli altri! Ragazzi se le dico questo c’è un motivo. Pensa troppo poco e parla troppo dopo le nostre litigate. E parlando quando è arrabbiata tende a dire cose sbagliate”.

“Io invece parlo anche troppo poco. Se ogni volta che litiga racconta tutto a tutti. Poi ascolta i consigli negativi e si fa pensieri sbagliati…”.

Di seguito, invece, un post Twitter di un utente che ha detto la sua proprio su alcune delle dinaniche tra coppie all’interno della Casa:

Cmq chi aveva sempre ragione sulla diversità tra Antonella ed Edoardo?! Perché proprio Micol! Lui la chiama imbecille, capra, lei non capisce quando è ironico, lei si offende se non esulta per gli aerei! #Gfvip #incorvassi #sallotiners — Pepi (@Pepi08047533) December 7, 2022

Però Edoardo la chiama sempre imbecille e capra quindi ci sta che ogni tanto si incazza #donnalisi #gfvip — purr 51% 🦋 (@Mia80925859Mia) December 7, 2022

Questi due litigano per un "sei una capra"in una casa,mi immagino fuori che combineranno #gfvip — Annalisa Vacca (@vacca_annalisa) December 7, 2022

