Fuga d’amore a St. Moritz per Ilary Blasi che insieme al suo Bastian è andata a godersi un po’ di relax in un hotel davvero costoso…

Ilary Blasi ha scelto St. Moritz per trascorrere il ponte dell’Immacolata. Ovviamente, siamo sicuri che lo abbia fatto in compagnia del suo nuovo compagno, il misterioso Bastian. A dare qualche dettaglio della sua vacanza è stata la stessa conduttrice con delle stories Instagram dall’hotel scelto per questi giorni…

Ilary Blasi, ecco dove è andata con Bastian

Ilary Blasi e Bastian

Il ponte dell’Immacolata per Ilary Blasi sembra promettere amore e passione. La conduttrice tv, infatti, ha deciso di trascorrere il lungo ponte dell’8 dicembre insieme alla sua nuova fiamma, il misterioso imprenditore Bastian che da poche settimane sembra essere entrato nella sua vita.

La donna, dopo la separazione da Francesco Totti, pare aver deciso di uscire allo scoperto col nuovo compagno e non ha alcuna intenzione di nascondere anche le “fughe d’amore”. Ecco perché sui social sono presenti molto stories da St. Moritz, sulle montagne svizzere.

Pare che la donna abbia prenotato una stanza in un luxury hotel da più di mille euro a notte con tanto di piscina interna ed esterna, spa, campi da golf, tennis, palestra e una vista mozzafiato sulle montagne innevate.

Insomma, una Immacolata di lusso per la Blasi e il suo Bastian che sfrutteranno la neve esterna e il camino interno per dei giorni all’insegna del romanticismo e della passione. Un modo per stare lontana dai “drammi familiari” e dai figli per godersi un po’ di relax, coccole e intimità con un uomo, cose che probabilmente da qualche tempo le mancavano.

A giudicare dalla location e dalle stories pubblicate, per la donna sarà una Immacolata indimenticabile e… di lusso.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della conduttrice:

