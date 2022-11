A rivelare le ultime indiscrezioni sulla separazione più chiacchierata del momento è stato il Corriere della sera. All’indomani dello scoop lanciato dal settimanale Chi, che conferma la nuova vita di Ilary Blasi insieme all’imprenditore tedesco Bastian, il quotidiano lancia le ultime notizie sull’accordo di separazione su cui gli avvocati dell’ex calciatore e della conduttrice starebbero discutendo.

Com’è noto, i legali che stanno assistendo gli ex coniugi, vorrebbero evitare ad ogni modo la separazione giudiziale e sarebbero a lavoro da tempo per un obiettivo comune.

Secondo quanto spifferato dal Corriere della sera, a confermare l’accordo trovato con Ilary sarebbe stato proprio Francesco Totti.

“A confermare l’ipotesi sarebbe stato lo stesso Totti. Qualche giorno fa, negli spogliatoi, dopo la partita di calcio a 8 che la sua Weeze ha vinto 2 a 1 contro la Roma, rispondendo a una battuta dei compagni, avrebbe detto: ‘Mi costerà un sacco, ma adesso con Ilary si sistema tutto’”, si legge sul quotidiano.

Nonostante i rapporti tra gli ex coniugi siano ormai ai minimi termini, dunque, pare che entrambi potranno evitare di scontrarsi in tribunale con una separazione destinata a durare troppo tempo.

