Quanto è durato il flirt tra Giaele De Donà e Flavio Briatore? Il settimanale Chi svela nuovi retroscena sulla conoscenza tra i due.

La concorrente del Gf Vip, Giaele De Donà, è finita al centro della cronaca rosa non solo per il matrimonio aperto con l’imprenditore Bredford Beck, ma anche per la presunta liaison con Flavio Briatore. La ragazza, molto amica di Taylor Mega con cui ha ammesso di aver vissuto momenti di intima passione, non ha mai smentito la conoscenza con l’ex marito di Elisabetta Gregoraci. E, nelle ultime ore, il settimanale Chi ha aggiunto nuovi dettagli.

Tutto sul flirt tra la De Donà e Briatore

“Altro che un solo weekend in Costa Smeralda e un incontro casuale a Monte Carlo – scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini – . Tra Briatore e Giaele c’è stato un altro weekend di incontri a Forte dei Marmi dove hanno alloggiato, in camere separate, al Grand Hotel Imperiale”.

E non è tutto. “I due sono stati avvistati anche al Twiga. E poi… è calata la notte”, si legge ancora, lasciando intendere che tra la De Donà e l’imprenditore sia accaduto qualcosa di più di una semplice amicizia.

Infine, il rotocalco di cronaca rosa ha anticipato una notizia che potrebbe rallegrare Giaele: nella casa del Gf Vip potrebbe entrare come concorrente la sua “amica speciale” Taylor Mega.

