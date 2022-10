Il matrimonio aperto tra Giaele De Donà e il marito Bradford Beck fa chiacchierare: pare che lei abbia avuto un flirt con Flavio Briatore.

A raccontare alcuni dettagli inediti delle nozze “open” tra Giaele De Donà e l’imprenditore statunitense Bradford Beck, è Emy Buono, volto di La Pupa e il Secchione che ha condiviso con la concorrente del Grande Fratello Vip l’esperienza a Ti spedisco in convento. Tra le due si è instaurata un’amicizia “intima”, ma non è la sola in cui la De Donà è stata coinvolta: tra i suoi flirt da sposata spunta anche Flavio Briatore.

I flirt di Giaele De Donà: i nomi dei vip

Intervistata dal settimanale Chi, Emy Buono ha confermato il matrimonio aperto tra Giaele e l’imprenditore americano, ingegnere e ad da 13 anni di United Aeronautical.

“[…] Ognuno fa quello che vuole. Si sentono pochissimo. Il marito non sa cosa faccia la moglie, e viceversa – ha raccontato l’amica della De Donà, svelando un retroscena sull’estate appena trascorsa – . Quest’estate, per esempio, Giaele è stata in barca con il pilota di Formula 1 Sergio Pérez, con il quale ha avuto un flirt. Pérez è fidanzato, Giaele è sposata: è successo il caos”.

Ma il pilota di F1 non è il solo flirt noto della De Donà. È stata confermata, infatti, anche la liaison con Flavio Briatore. “Confermo, il flirt c’è stato. Sul profilo Instagram di lei c’è una foto scattata su un jet privato il 7 agosto 2020 – ha precisato Emy – . All’epoca Giaele era fidanzata con Bradford, ma frequentava Flavio e quello è proprio il suo aereo”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG