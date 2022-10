Grande lutto nel mondo della moda: è morta Franca Fendi, terza delle cinque sorelle che avevano fondato la storica casa di moda.

Franca Fendi è scomparsa nella giornata di oggi, 5 ottobre, in seguito ad un improvviso malore che l’ha colta nella sua casa di Roma, alla Camilluccia, dove era nata nel 1935. A nulla sono serviti i tentativi di soccorso: per uno dei simboli del made in Italy non c’è stato nulla da fare e Franca è scomparsa a 87 anni. Il mondo della moda tutto si stringe attorno alla famiglia Fendi.

Franca Fendi e le sorelle della moda Made in Italy

Figlia di Edoardo Fendi, proprietario di una pelletteria in zona Plebiscito, e di Adele, Franca venne spedita insieme alle sorelle Anna, Paola, Carla e Alda, a Parigi per convincere Karl Lagerfeld a prendere la direzione creativa del marchio.

Tra le sorelle Fendi, Franca si è occupata dei negozi, Carla coordinava mentre Alda, la più piccola, era la responsabile delle vendite. La creativa delle cinque, invece, era Anna che ha trasmesso a sua figlia Silvia tale passione.

La morte di Franca Fendi ha colto tutti alla sprovvista e il mondo della moda si è stretto attorno alla famiglia.

Riproduzione riservata © 2022 - DG