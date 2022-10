Giovanni Ciacci sembra non essere molto simpatico ad una fetta di vip e, una ex protagonista di Detto Fatto, racconta retroscena molto particolari.

L’uscita di scena di Giovanni Ciacci dal Grande Fratello Vip ha scatenato l’applauso fragoroso del pubblico. Nessuno ha apprezzato l’atteggiamento avuto nei confronti di Marco Bellavia, né le scuse – improponibili – addotte in diretta tv per motivare i comportamenti assunti contro il coinquilino. In tanti, nel corso della prima serata con il Gf Vip, hanno esultato per l’uscita dello stylist e, tra questi, molti volti noti dello spettacolo tra cui Simona Ventura e Tommaso Zorzi.

Elisa D’Ospina, il ritratto discusso di Giovanni Ciacci

Ad esprimersi contro Ciacci c’è stata anche la modella e influencer Elisa D’Ospina, protagonista di Detto Fatto ai tempi in cui lo stylist divenne parte integrante del cast del programma di Rai 2.

Intervistata da Fanpage, ha raccontato come il suo comportamento sia radicalmente cambiato quando venne promosso passando da dietro le quinte a davanti l’obiettivo delle telecamere, creando così un grande malcontento tra gli addetti ai lavori.

“[…]Aveva iniziato ritrovandosi davanti alle telecamere dopo avere lavorato per anni dietro le quinte. A un certo punto una persona prende il volo e non la riconosci più.. Cominciò a esserci un chiacchiericcio, un malcontento generale tra gli addetti ai lavori”, ha riportato la D’Ospina.

Un episodio in particolare, però, è rimasto tra i ricordi meno felici di Elisa: “Ma non ho mandato giù quello che disse quando, non facendo più parte di Detto Fatto, cominciò a sputare nel piatto dove aveva mangiato attaccando una professionista come Bianca Guaccero”.

“E un’altra cosa: durante una presentazione dei palinsesti rifiutò di fare una foto con me perché lui era Giovanni Ciacci e io un personaggio di serie B – ha continuato a raccontare – . Si fece la foto con Alberto Matano e tutti i presentatori presenti ma non volle farla con me che ero lì dalla prima edizione”.

