Una donna ha scritto ad Alfonso Signorini su Chi Magazine: una lettera con alcune domande ma anche dei ricordi dei tempi della scuola…

Lo stiamo vedendo alla conduzione della nuova stagione del Grande Fratello Vip, ma Alfonso Signorini non ha certo smesso di dirigere con successo il settimanale Chi. Ed è proprio attraverso la rubrica ‘Lettere al direttore’ in edicola da oggi 5 ottobre, che arriva un curioso botta e risposta con una lettrice, nonché ex compagna di scuola dell’uomo della tv.

La lettera ad Alfonso Signorini e la risposta

Alfonso Signorini

Tale Emanuela da Varese ha voluto scrivere una lettera ad Alfonso Signorini. Un pensiero, con tanto di domande, che non è passato inosservato in quanto la donna non era una qualunque, bensì una sua vecchia compagna di classe.

“Tu certo non ti ricorderai di me, ma io sì. Anche perché sarebbe impossibile non farlo visto il lavoro che fai. Ti ricordi quando insieme siamo andati a Vercelli per incontrare la mitica professoressa Cerutti? Che avventura quel giorno. Sai, da tempo avevo una domanda da farti. E ora, che ho trovato il coraggio, ti chiedo: che cosa è rimasto di quel ragazzo studioso, un po’ sognatore e malinconico, terribilmente timido, che ho conosciuto? Quanto ti ha cambiato, se ti hanno cambiato, la vita e il lavoro che fai?”. E ancora: “Ti abbraccio e, dopo tanti anni, adesso lo confesso: mi ero proprio presa una cotta per te”.

In tal senso, sorprende la risposta del conduttore e showman della tv che ha ammesso di ricordarsi alla perfezione della ragazza.

“Cara Emanuela, certo che mi ricordo. E sono bei ricordi. La vita non mi ha per niente cambiato. Sono rimasto un romantico sognatore, studioso per il tempo che mi concedo, con una riservatezza di fondo che mi porta a isolarmi forse un po’ troppo. Poi, per contrappasso, faccio il lavoro più esposto del mondo, che a volte favorisce il disincanto e un pizzico di cinismo”, ha detto Signorini. “Tant’è. Ma, grazie al cielo, l’essere quel che siamo non rende mai superficiale la nostra leggerezza e le nostre malinconie non cedono (quasi) mai alla tristezza. Ti abbraccio e… quanto alla tua cotta… beh, me ne ero accorto subito”.

Di seguito, invece, la copertina del numero di questa settimana di Chi pubblicata dal profilo ufficiale della rivista in un post su Instagram:

Riproduzione riservata © 2022 - DG