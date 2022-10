Dopo il caso che ha visto Marco Bellavia preso di mira dai concorrenti del GF Vip, ecco un gesto di “pace” nei suoi confronti.

Sono state ore molto particolari all’interno della Casa del GF Vip. Dopo la tempesta per il caso Marco Bellavia, Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini sono stati squalificati dal programma. Un provvedimento che, chiaramente, non compensa la triste vicenda che ha visto coinvolto l’ex storico volto di Bim Bum Bam. E allora ecco che, per cercare una sorta di “pace”, i concorrenti rimasti nella casa hanno voluto dedicargli un pensiero, quasi a scusarsi.

GF Vip, il gesto per Marco Bellavia

Fonte Foto: https://www.facebook.com/grandefratello/

Per cercare di mandare un po’ di dolcezza a Marco Bellavia dopo il trattamento ricevuto all’interno della Casa, i concorrenti rimasti al GF Vip. ed in particolare Carolina Marconi e Pamela Prati hanno dedicato una crostata all’ex concorrente.

Le due hanno deciso di preparare una torta scrivendo con la pasta frolla il nome Marco, circondato da molti cuoricini. Un pensiero carino che va a cercare di addolcire una situazione di grande amarezza e disagio che si è creata dopo i recenti fatti.

Dopo la scelta di Bellavia di abbandonare il gioco, infatti, il pubblico della trasmissione, ma anche tutto il mondo del web, si è schierato, giustamente, contro chi lo aveva insultato e bullizzato. La sua vicenda ha avuto, almeno, un vantaggio: quello di sollevare l’attenzione su un comportamento molto diffuso e che spesso viene sottovalutato.

Vedremo se la crostata basterà per far tornare almeno un po’ di sereno tra i concorrenti della Casa e il pubblico.

Di seguito, invece, un recente post Instagram proprio di Bellavia che nelle stories social ha condiviso la foto della torta attribuendola in modo particolare alla Prati:

