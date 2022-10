Telespettatori insospettiti: la diretta tv del GF Vip si è interrotta. Nella Casa sta accadendo qualcosa o si tratta di un problema tecnico?

La nuova stagione del GF Vip è iniziata e lo ha fatto con una lunga scia di polemiche. Cast particolare in primis, vicenda Marco Bellavia poi. Nonostante tutto Alfonso Signorini continua alla guida del programma che, però, potrebbe dargli qualche altra grana. Infatti, la diretta tv odierna dell’ora di pranzo è saltata per qualche misteriosa ragione…

Cosa succede nella Casa del GF Vip?

Fonte Foto: https://www.facebook.com/grandefratello/

Oltre ai telespettatori del GF Vip, a sottolineare che qualcosa non vada nel verso giusto è stato il sito davidemaggio.it che ha scritto: “Cosa succede nella casa del Grande Fratello Vip? Al momento non è dato sapere poiché la diretta è saltata. Sul canale 55 Mediaset Extra, che trasmette la diretta no-stop con i “vipponi” (dalle 9 del mattino alle 6 del mattino successivo), dalle ore 13 circa al posto del live con la casa va in onda il Rewind del GF Vip, ovvero immagini già viste e quindi in replica. In sovrimpressione, invece, scorre la seguente scritta: ‘Siamo in attesa di collegarci in diretta con la casa del Grande Fratello’. Non è specificato, tra l’altro, alcun problema tecnico con la diffusione delle immagini live. Identica interruzione sul sito ufficiale del programma: in entrambe le regie a disposizione giganteggia l’occhio del GF”.

Insomma, al momento non è dato sapere cosa stia accadendo all’interno della Casa e soprattutto se si tratti di una problematica relativa ad una questione tecnica di trasmissione o a qualcosa che sta avvenendo tra i concorrenti del reality.

Restiamo in attesa di aggiornamenti per capire di più anche se dopo diverse ore pare si sia trattato di un problema tecnico.

Di seguito, invece, l’ultimo post Instagram condiviso dal profilo ufficiale della trasmissione:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG