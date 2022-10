Una brutta notizia per i fan dei Coldplay, Chris Martin non sta bene e il gruppo è costretto a sospendere il tour: l’annuncio.

Paura e ansia per il gruppo musicale dei Coldplay. I musicisti hanno annunciato di dover sospendere il tour a causa delle condizioni di salute del loro frontman Chris Martin. La motivazione, spiegata in un comunicato stampa, è relativa ad una grave infezione ai polmoni del cantante.

Coldplay: tour sospeso per la salute di Chris Martin

Come anticipato, i fan di tutto il mondo sono in apprensione per Chris Martin. Il frontman dei Coldplay è costretto a fermarsi a causa di seri problemi di salute. A spiegare la situazione è stato l’annuncio l’entourage della band inglese attraverso un comunicato diffuso sui social. Nella nota si parla di “grave infezione ai polmoni” per cui è necessario per il cantante un periodo di stop.

“Ciao a tutti. Con profondo rammarico, siamo stati costretti a posticipare i nostri prossimi spettacoli a Rio de Janeiro e San Paolo fino all’inizio del 2023. A causa di una grave infezione ai polmoni, Chris è stato messo sotto stretto ordine del medico di riposare per le prossime tre settimane”, si legge nella nota. “Stiamo lavorando il più velocemente possibile per bloccare le nuove date e daremo ulteriori informazioni nei prossimi giorni. A tutti in Brasile che non vedevano l’ora di questi concerti vogliamo dire che siamo estremamente dispiaciuti per qualsiasi delusione e inconveniente e siamo grati per la vostra comprensione in questo momento difficile in cui dobbiamo dare la priorità alla salute di Chris”.

La band in queste ore è stretta intorno al suo leader e spiega: “Siamo ottimisti sul fatto che Chris tornerà in buona salute dopo la pausa medica prescritta e non vediamo l’ora di riprendere il tour il prima possibile. Accettate le nostre sincere scuse e grazie come sempre per il vostro amore e supporto”.

Di seguito la nota pubblicata con un post su Instagram dal gruppo musicale:

