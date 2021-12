Hanno impresso il loro nome nel firmamento dei grandi della musica mondiale, ma ci sono almeno 12 cose che forse vi siete persi sulla loro storia: scopriamo tutto sui Coldplay e la loro fortuna!

Chris Martin e band, i celebri Coldplay, sono acclamati in tutto il mondo e ogni loro concerto, album e singolo è sempre un successo. La loro carriera è ampiamente nota, ma alcuni aneddoti e curiosità sfuggono alla conoscenza dei più ed è per questo che, alla luce della loro fama planetaria, vale la pena scoprire tutto quello che bolle nella pentola della loro straordinaria storia, a partire dalla biografia…

La biografia dei Coldplay

I Coldplay, celebre band britannica formatasi a Londra nel 1997, ha iscritto il suo talento e il suo percorso artistico nella dorata galassia dei grandi della musica. La formazione è composta da Chris Martin (voce, pianoforte, chitarra acustica), Jonny Buckland (chitarra elettrica), Guy Berryman (basso) e Will Champion (batteria).

Hanno raggiunto la fama su scala mondiale con il loro singolo Yellow, contenuto nell’album di debutto Parachutes (uscito nel 2000). Si tratta della prima vera hit tra le loro canzoni, alla quarta posizione della classifica dei singoli del Regno Unito. La consacrazione del gruppo è arrivata con il disco A Rush of Blood to the Head (2002), vincitore di un NME Awards come album dell’anno e piombato direttamente al vertice ella Official Albums Chart!

Coldplay: 12 curiosità che non ti aspetti sulla band

– Non sono sempre stati i Coldplay: inizialmente il nome della band era Starfish.

– Il nome Coldplay non ha un significato particolare.

– Tutti i componenti della formazione si sono conosciuti alla University College London, nota anche con la sigla UCL, prestigiosa università di Londra.

– Hanno comprato un panificio a North London e ne hanno fatto il loro quartier generale.

– Per il tour “Mylo Xyloto” avrebbero speso oltre 4 milioni di dollari per comprare dei braccialetti da dare al pubblico.

– Su Instagram hanno milioni di follower.

– Barack Obama ha rivelato di avere tutte le loro canzoni nell’iPod, parola di ex presidente USA!

– Nessun membro della formazione guadagna più degli altri: i Coldplay, come gli U2, dividono i soldi in parti uguali.

– Per il videoclip di The Scientist, Chris Martin ha dovuto imparare a cantare la canzone al contrario.

– Il direttore creativo Phil Harvey è stato definito il quinto membro della formazione.

– Hanno inciso My Universe con i BTS.

– Non amano cedere la loro musica a fini pubblicitari e avrebbero sempre declinato le proposte milionarie di alcuni brand.

