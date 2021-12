Highsnob è un rapper di origini campane, ma cresciuto in Liguria, famoso per le tante collaborazioni e una ‘saga’: Wannabe, con Junior Cally.

È uno dei rapper più “caldi” dell’attuale generazione di artisti. Già da tempo Highsnob ha saputo ritagliarsi un posto di primo piano sulla scena italiana e numerosi sono i featuring con grandi artisti, che ne certificano le qualità interpretative e autoriali. I fini intenditori riconoscono in lui una capacità espressiva notevole, facile da distinguere dai tanti colleghi. Sebbene il settore sia saturo di nomi, ha un posto garantito sotto le luci dei riflettori perché, anziché omologarsi alla massa, ha avuto l’intraprendenza di costruirsi un cammino personale, pur consapevole dei rischi insiti nella scelta. Scopriamone la carriera e tutto ciò che è noto sul privato.

Highsnob: la biografia e la carriera

Nasce nel 1986 ad Avellino (non è nota la data esatta), ma cresce in Liguria, ad Arcola, vicino La Spezia. Le velleità di rapper emergono sin da ragazzo e le coltiva una volta terminati gli studi. L’ispirazione per i suoi primi pezzi si ispirano alla realtà di periferia in cui vive. Trasferitosi in quel di Milano, comincia a pubblicarli mediante il progetto corale Bushwaka, quindi, nel 2016, inizia la propria carriera da solista

Il suo singolo, Harley Quinn, fonda la trap e le sonorità classiche del rap: il responso è decisamente positivo, coronato con il disco d’oro. Gradualmente matura uno stile ben definito, portato nel suo primo EP, PrettyBoy, lanciato nel 2017. Qui spicca il featuring con Ernia e Livio Cori. Poi, nel 2018, incide Wannabe con Junior Cally, il quale, insieme a La migliore vendetta, va a comporne il progetto indipendente Bipopulare.

Reduce dall’ottima risposta del pubblico, nel 2019 rilascia Wannabe Vol. 2, sempre con Junior Cally, mentre con Mambolosco unisce le forze in 23 coltellate, brano introdotto nelle playlist internazionali di cloud rap, apripista all’EP Yin. Poi, sbarca il suo primo album ufficiale, Yang, anticipato dalla canzone Wannabe Vol. 3, dove, oltre a Cally, figura pure Enzo Dong, con cui aveva collaborato per l’estiva Bugie da bere. Nel disco inserisce, inoltre, Per odiarti non ho tempo, con il quale ricompone il duo Bushwaka con Samuel Heron.

Highsnob: la vita privata

Non è possibile stabilire se abbia o meno una fidanzata. Residente a Milano, su Instagram evita di parlare delle questioni di cuore. Top secret il patrimonio.

3 curiosità su Highsnob

– Soffre di bipolarismo. “Da qui – ha confessato alla presentazione di Bipopular – una serie di problemi, la droga, il gioco, le denunce. Però adesso sono in cura, è il primo periodo in cui sto davvero bene. Mi alleno, seguo un gruppo per il gioco d’azzardo, sono sereno”.

– Denunciato da Newtopia, etichetta di Fedez, ha pubblicato in risposta il video di La tocco piano.

– Ha candidamente ammesso di essersi fatto il tatuaggio sulla fronte per attirare l’attenzione.

