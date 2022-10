La relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi è ormai certezza e le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna ufficializzano – se ce ne fosse stato bisogno – la liaison. Lui, che nelle ultime ore è stato provocato dalla ex moglie Ilary Blasi con un video Instagram che la ritrae davanti al negozio Rolex di Roma, ha festeggiato il compleanno insieme alla nuova compagna e ai figli. La relazione, dunque, sembra procedere a gonfie vele, ma un indizio social mette in dubbio quanto raccontato finora dai “portavoce” del Pupone.

Ad insinuare il dubbio sulla dichiarazioni di Totti in merito all’inizio della storia con Noemi Bocchi è stato il settimanale Chi.

Notando un mazzo di rose rosse ricevute in dono dalla nuova compagna di Totti lo scorso febbraio, il rotocalco diretto da Alfonso Signorini si sofferma sulla particolare didascalia a corredo della foto.

“La donna, lo scorso San Valentino, pubblicava sul proprio profilo Instagram una foto con 13 rose rosse e la scritta ‘tredici mesi con il mio amore’”, si legge sul settimanale che, quindi, si chiede: “Se la storia è iniziata a gennaio 2022, come potevano essere così tanti i mesi insieme a Totti?”.

