Emergono dettagli raccapriccianti sul divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt: l’attrice riporta un episodio in cui l’ex sarebbe stato violento con lei e i figli.

Già mesi addietro si parlava di violenze subite da Angelina Jolie durante il matrimonio con Brad Pitt. I dettagli su quanto accaduto nel corso della relazione tra i due, però, sono stati resi noti dal New York Times in seguito al documento depositato in tribunale dagli avvocati della star di Hollywood. Si parla di aggressioni violente contro la Jolie e i figli e, in particolar modo, di un episodio da brividi avvenuto nel 2016.

“Brad Pitt strozzò uno dei figli, poi…”

L’episodio a cui si fa riferimento risale al 16 settembre 2016, nel corso di un volo su un jet privato che stava portando tutta la famiglia da Chateau Miraval a Los Angeles.

In quell’occasione, la discussione tra la Jolie e Pitt sarebbe esplosa in seguito alle accuse di lui, che la riteneva troppo accondiscendente con i figli.

La situazione sarebbe quindi degenerata quando l’attore avrebbe “afferrato per la testa e scosso” la ex moglie alla presenza dei figli, che sarebbero intervenuti in difesa della madre.

“Pitt ha strozzato uno dei bambini, e ha premuto la faccia dell’altro con la mano. Poi ha preso Jolie per il braccio, e l’ha scossa – si legge nei documenti – . Pitt ha preso Jolie per la testa e l’ha scossa, poi l’ha afferrata per le spalle scuotendola nuovamente, prima di spingerla contro i muri del bagno. Pitt ha successivamente dato un pugno al soffitto dell’aereo varie volte, spingendo Jolie a lasciare il bagno”.

In seguito a quell’episodio, Angelina Jolie chiese il divorzio da Brad Pitt.

Riproduzione riservata © 2022 - DG