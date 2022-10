Nikita Pelizon si apre nella casa del Grande Fratello Vip e fa una confessione choc: “A 16 anni ho pensato di suicidarmi”.

La storia di Nikita Pelizon è una delle più particolari del Grande Fratello Vip. Volto di Temptation Island e Pechino Express, ha iniziato a lavorare a 18 anni come modella, interrompendo completamente i rapporti con i genitori, Testimoni di Geova. Ora tra i concorrenti più apprezzati del reality show di Canale 5, ha attirato l’attenzione della rete per una confessione drammatica sul suo passato.

Nikita Pelizon e il tentato suicidio

“Non è sempre una passeggiata semplice. Anche io da piccola ho affrontato un momento complicato”: così la Pelizon ha iniziato a raccontare ai coinquilini uno dei momenti più bui della sua vita.

“Avevo poco più di 16 anni e ho pensato di andarmene – ha detto – . In un certo momento della vita mi sono detta ‘decido io quanto vivere’. E era arrivato il momento in cui pensavo di andarmene davvero. Avevo preparato tutto per farlo”.

“Poi mi hanno fermata appena in tempo – ha confessato Nikita, oggi pentita di quel gesto estremo – . Adesso però vedo la luna, le nuvole, ascolto le persone e penso che se avessi fatto quel passo non avrei vissuto tutto questo. Quindi sono felice che sia andata così”.

“non ho scelto io di nascere e volevo andarmene, ho tentato. Ma ieri sera ero qui e c’era la luna e le nuvole rosa, e ho pensato a quanto io sia fortunata, a poterle osservare per me è per le persone che purtroppo non ci sono più” Niki🫂💚 #GFvip #nikiters pic.twitter.com/umQF8RcNh7 — 𝙣𝙞𝙘𝙤𝙡𝙚🐧 (@imnichi_) October 4, 2022

