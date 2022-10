Continuano i botta e risposta tra Ilary Blasi e Francesco Totti dopo la separazione. In modo particolare spicca sui social una filmato diventato subito virale che ritrae la conduttrice davanti ad un negozio di Rolex e una gestualità che lascia poco spazio ad interpretazioni. Il riferimento è alla questione degli orologi “spariti” e che l’ex capitano della Roma aveva detto fossero stati presi appunto dall’ex moglie.

“Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza. Mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Ci sono alcuni Rolex di grande valore. Dice che glieli avevo regalati ma sono da uomo. Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto”. Erano state queste le parole di Totti nella lunga intervista fiume di qualche settimana fa.

Ora, la replica è arrivata ed è stata tremendamente social. Ilary Blasi, infatti, non solo si è filmata davanti ad un negozio di Rolex ma ha pure taggato proprio Totti (e Striscia La Notizia). Una reazione diventata subito virale e che ha generato tantissimi commenti.

“E’ una maestra”, “Una leonessa, la stimo”, “Ha grande autoironia ma anche moltissima forza”, hanno scritto diversi utenti sul gesto della Blasi. Insomma. Pare che la maggior parte delle persone abbia apprezzato. E l’ex Roma, come l’avrà? Staremo a vedere se ci saranno reazioni…

Di seguito il post Twitter di Francesco Canino con tanto di video della storia della conduttrice:

