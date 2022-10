La separazione, i tradimenti e i nuovi amori. Francesco Totti torna a far parlare di sé: questa volta con tanto di foto con Noemi Bocchi.

La separazione con Ilary Blasi arriverà ormai in tribunale, ma non per questo nella vita di Francesco Totti non può esserci una ripartenza. E sembra proprio questo il senso di uno scatto che sta facendo il giro del web in queste ore che lo ritrae in compagnia di Noemi Bocchi. I due, curiosamente, sono stati immortalati da Diva e Donna in un ristorante molto “speciale”…

Francesco Totti e la prima foto con Noemi Bocchi

FRANCESCO TOTTI

Ormai Francesco Totti non si nasconde più e in tanti aspettavano questa foto “ufficiale” che in realtà, ad oggi, è ufficiosa in quanto non pubblicata dal diretto interessato.

Parliamo di un primo scatto tra l’ex capitano della Roma, appunto, e la sua nuova compagna Noemi Bocchi. Una foto che li ritrae per la prima volta insieme, uno accanto all’altra seduti ad un tavolo di un ristorante.

Come detto, questa è la prima foto che mostra la coppia che in questi mesi ha fatto tanto parlare di sé. A pubblicarla è stato il settimanale Diva e Donna nel magazine in uscita domani, 5 ottobre.

La curiosità dell’immagine è il luogo dove è stata scattata. Infatti, Totti e la Bocchi si trovavano dentro al ristorante di Santa Severa nel quale l’ex capitano della Roma molto spesso andava con Ilary Blasi. Un locale particolarmente amato dal Pupone tanto da essere stato il luogo prescelto per far la proposta di matrimonio alla madre dei suoi figli.

Adesso, invece, è il luogo dove passa nuovi bei momenti con la sua nuova compagna per un nuovo inizio che spera possa renderlo felice…

Di seguito un post Twitter di Giuseppe Candela con la foto di Diva e Donna:

Diva e Donna pubblica la prima foto insieme di Francesco Totti e Noemi Bocchi. pic.twitter.com/8WFNuhCpE7 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 4, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG