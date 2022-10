Irene Grandi si racconta e torna a parlare della sua carriera ma anche di un momento molto particolare vissuto in cui “si era persa”.

Ospite di Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’, Irene Grandi si è raccontata a 360° tra carriera e vita privata. La cantante ha spiegato diversi particolari inediti compreso quanto fatto nel 2010, un viaggio che le ha permesso di ritrovarsi.

Irene Grandi: la musica, lo yoga e non solo

Irene Grandi

“Nel 2010 sono andata a Bali, in Indonesia. Da cosa stavo scappando? Avevo finito un Sanremo molto faticoso. Era un momento in cui era finito un po’ un ciclo. Il rapporto con la mia manager finito con cui avevo collaborato con successo per molto tempo, un rapporto discografico lunghissimo. Si era un po’ azzerrato tutto. Nonostante avessi tanto, non ero contenta”, ha raccontato Irene Grandi.

“Ero quasi felice che tutti questi legami con la musica fossero finiti. Non ne potevo più e volevo fare piazza pulita. Non sapevo più chi ero. Mi sono chiesta se avessi dovuto continuare a fare questo lavoro oppure no. Avevo bisogno di ritrovarmi come persona: ero fin troppo idenfiticata con Irene Grandi la cantante. Non sapevo chi ero e cosa volevo”.

Sul come l’ha superato: “Devo dire che è stata dura ma questo viaggio in solitaria mi ha fatto scoprire lo yoga e la possibilità di riposare la mente. Io facevo castelli e progetti nuovi, ma creare un vuoto nella mente ho scoperto quanto fosse importante. Ho scoperto come rilassarmi e ho scoperto che forse non mi volevo così bene. Nei miei bisogni, però, forse, non mi rispettavo abbastanza”.

Simpatico anche un passaggio su Pippo Baudo e i vari suoi programmi a cui la Grandi ha preso parte: “Tra noi c’è stata sempre un’attrazione e repulsione perché io sono sempre stata una ribelle. Se lui voleva un arrangiamento calmo io venivo invece con una canzone forte”.

Di seguito il post su Twitter di ‘Oggi è un altro giorno’ con alcuni passaggi dell’intervista:

L’affettuoso saluto di @irene_grandi a Pippo Baudo: “Non avercela con me per Bruci la Città” 😀 #OggièUnAltroGiorno pic.twitter.com/IlmV8gx4RP — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) October 4, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG