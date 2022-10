Modella, influencer e anche protagonista in tv, Giulia Salemi sta facendo carriera eppure da più giovane, le cose non andavano benissimo…

Sta avendo grande successo negli ultimi anni ma per Giulia Salemi non è stato facile arrivare a questo punto. A raccontare diversi aspetti della sua vita e della sua crescita è stata la diretta interessata a ‘Confidenze’ dove ha raccontato molto del suo passato ma anche del suo futuro…

Giulia Salemi e il racconto dell’adolescenza

Giulia Salemi

“Da piccola ero proprio bruttina, un po’ sovrappeso, pelosetta, con un monociglio nero che mamma mi impediva di sfoltire”, ha raccontato senza apparenti problemi Giulia Salemi nel corso dell’intervista.

Un aspetto fisico che l’aveva portata a compiere anche gesti e azioni di cui non va fiera: “Mi sentivo inadeguata e ho continuato a sentirmi così per buona parte della mia vita. Al liceo sono migliorata fisicamente, ma non ho smesso di elemosinare amicizie. Mi stravolgevo per piacere, e questo è bruttissimo. La mia autostima non è aumentata nemmeno nel 2014, quando sono arrivata terza a Miss Italia”.

Spazio poi all’amore e alla storia con Pierpaolo Petrelli: “Non volevo una storia, invece ho trovato l’uomo della mia vita. Mi ha conquistata con la bontà, la simpatia e il carisma. In più, rideva alle mie battute e nessuno lo aveva mai fatto. Insieme ci diamo sicurezza e ci divertiamo tanto con niente. Ora conviviamo e i miei lo adorano. Il matrimonio? Aspetto l’anello. Ancora non ho ricevuto la proposta ma tutto verrà al momento giusto”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della ragazza:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG