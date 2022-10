Sono state ore di ansia per Federico Fashion Style che ha dovuto fare i conti con un’operazione per la sua piccola figlia Sophie.

Una giornata pesante e con un certo di livello di agitazione quella vissuta da Federico Fashion Style. Il noto hair stylist ha raccontato che lui e la sua compagna hanno dovuto fare i conti con un intervento subito dalla loro piccola Sophie. La bambina è stata, infatti, operata per un’ernia inguinale. Sui social il racconto di quanto accaduto.

Federico Fashion Style, l’intervento a Sophie: il racconto

Federico Lauri Fashion Style

Federico Fashion Style e la compagna Letizia possono ora titare un sospiro di sollievo dopo che la figlia di 5 anni, Sophie, è stata costretta ad un breve ricovero per un intervento per ernia inguinale. La bambina, infatti, è stata operata all’ospedale pediatrico Bambino Gesù a Roma. L’hair stylist ha raccontato tutto ai suoi seguaci via Instagram.

“Oggi giornata molto impegnativa. La mia piccola Sophie doveva fare un piccolo intervento all’ernia inguinale”, ha scritto Federico Lauri. “Per fortuna è andato tutto benissimo, grazie a un’equipe di medici e infermieri davvero ‘umani’ che hanno saputo controllare le ansie di una piccola bambina che non sapeva cosa stava per fare e soprattutto dei genitori in sala d’attesa. Chi ha avuto più paura eravamo Letizia e io”.

Poi un grande elogio alla bimba: “Lei si è presa pure il diploma del coraggio. Era una cosa che bisognava fare perché l’ernia inguinale più si va avanti e più comporta problemi, quindi abbiamo deciso per l’operazione per stare tranquilli”.

In un’altra storia, poi, l’uomo ha aggiunto: “Ora papà ti fa un bel regalo per il tuo coraggio e fa venire tutte le tue amichette per festeggiarti. Sei contenta?”, ha detto Lauri alla sua Sophie. Alla fine, quindi, tutto è bene quel che finisce bene…

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram di questa estate:

