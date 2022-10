Ancora attriti tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, rispettivamente Dama e opinionista di Uomini e Donne. Ecco cosa è successo.

Che a Uomini e Donne il rapporto tra Gemma Galgani e Tina Cipollari non sia proprio dei miglior, ormai, è ben noto. Le cose tra le due donne non sembrano migliorare neppure col passare degli anni e delle stagioini. Anzi. La Dama ha mosso gravi accuse all’opinionista nel corso di una recente intervistal settimanale Nuovo.

Uomini e Donne, scintille tra Gemma e Tina

fonte foto: https://www.facebook.com/uominiedonne/

Gemma ha parlato della sua esperienza a Uomini e Donne e si è augurata che in questa nuova edizione possa finalmente trovare l’amore.

Ad aiutare in questa situazione potrebbero essere le minori influenze di Tina verso i Cavalieri che vogliono corteggiarla: “Mi auguro solo che questa volta Tina non influenzi i corteggiatori. Con le sue solite frasi tipo ‘Vedrai te ne accorgerai con il tempo conoscendola meglio’ perché purtroppo le sue battute condizionano i miei cavalieri”.

E ancora sul rapporto con l’opinionista: “Vorrei essere compresa che litigare sempre. Mi piacerebbe che lei imparasse ad ascoltare chi come me parla con il cuore”.

Oltre a Tina, però, anche i fan del programma sono dubbiosi sul fatto che Gemma trovi davvero l’amore non solo per alcuni suoi atteggiamenti ma anche perché in tanti credono che ormai stia facendo solo “un personaggio”.

Alle accuse, Gemma però ha risposto: “Spero di trovare un uomo sincero, leale, affettuoso con cui condividere tanti momenti piacevoli. Seguirò il mio cuore ma mi costruirò una piccola corazza per proteggermi da corteggiatori con finti interessi o situazioni poco limpide”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram del programma con un appuntamento di Gemma non andato proprio a buon fine… :

Riproduzione riservata © 2022 - DG