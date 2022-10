Vengono a galla i compensi relativi ai concorrenti di questa edizione del GF Vip. Anche quello di Wilma Goich sembra essere stato svelato…

Tra i concorrenti della nuova edizione del GF Vip c’è anche Wilma Goich. La donna, nota per la relazione con Edoardo Vianello e, purtroppo, anche per la perdita dell’amata figlia nel 2020, è tra le figure di spicco di questa stagione del reality. Proprio per questo, pare che la “gieffina” sia riuscita a strappare un cachet molto importante per partecipare al programma.

Wilma Goich, quanto guadagna al GF Vip

Wilma Goich

Le informazioni sul Grande Fratello e sui guadagni dei concorrenti arrivano direttamente da Dagospia che ha raccontato a quanto ammonti il cachet a puntata degli inquilini e anche degli opinionisti.

In modo particolare Dago ha raccontato dei 10 mila euro di Orietta Berti. Ma ad attirare l’attenzione è stato anche quello della cantante Wilma Goich che ha ottenuto un compenso settimanale di 9 mila euro.

Sul sito di Dagospia ed in particolare nella rubrica ‘A lume di Candela’, si legge: “Dagospia ha svelato il cachet a puntata (10 mila euro) di Orietta Berti con tutti gli effetti mediatici del caso. Oggi ci soffermiamo su una concorrente, stando alle nostre fonti per la sua permanenza nella casa la cantante Wilma Goich ha ottenuto un compenso settimanale di 9 mila euro”.

Sempre sul GF poi: “Nella casa più spiata d’Italia avrebbe dovuto fare il suo ingresso Franco Oppini. L’attore a pochi giorni dal via avrebbe però cambiato idea e rifilato il suo no ad Alfonso Signorini. Il problema? Un contratto che prevedeva una permanenza fino a sette mesi con le penali del caso. Un tempo troppo lungo per Oppini che a febbraio sarà impegnato a teatro con Barbara D’Urso”.

Di seguito un recente post Instagram del GF Vip con qualche piccola critica della donna ad un’altra concorrente… :

Riproduzione riservata © 2022 - DG