Il suo è indubbiamente il nome più digitato su internet e sui social. Tutta colpa di un brutto caso avvenuto al GF Vip. Parliamo di Marco Bellavia che solamente pochi giorni fa aveva deciso di abbandonare il programma tv a causa della forte pressione psicologica subita anche per colpa di alcuni concorrenti, accusati di bullismo e poi eliminati. A distanza di qualche ora dall’ultima puntata del reality, l’uomo ha voluto sfogarsi con alcune parole pubblicate su Instagram.

A qualche ora dalla complicata ultima puntata andata in onda del GF Vip, Marco Bellavia ha pubblicato un post su Instagram che allude alle discussioni che ci sono state nella trasmissione tra Alfonso Signorini e i suoi ex compagni di avventura della Casa.

Se a pagare sono stati Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci, eliminati, l’indignazione generale e l’amarezza del diretto interessato restano ancora all’ordine del giorno.

“Però starei qui ancora volentieri. Conto di riuscire ad andare avanti, se mi date una mano. Perché se una persona ha bisogno e gli altri 22 la aiutano, ce la farà. Da solo non ce la fa”. Questa era stata la frase pronunciata dal concorrente prima della sua uscita. Un vero e proprio grido d’aiuto, purtroppo, ignorato.

Ed è anche per questo che Bellavia, ripetendo quelle parole su Instagram, ha rincarato la dose scrivendo nella didascalia del suo post: “Educazione, lealtà, condivisione, lealtà…… in cambio di…??”, con tanto di una serie di hashtag che alimentano il senso del messaggio #lealtà #condivisione #educazione #lealtà.

Di seguito il messaggio pubblicato su Instagram da Bellavia:

