Messaggio social con tanto romanticismo per Andrea Delogu che ha deciso di dedicare un pensiero al suo compagno Luigi Bruno.

Un amore che ha dovuto fare i conti con qualche critica di troppo a causa della differenza d’età ma che procede a gonfie vele nonostante tutto. Parliamo della relazione tra Andrea Delogu e Luigi Bruno che in queste ore sono apparsi sui social in modo molto tenero per via di una dedica che la scrittrice e conduttrice ha voluto fare al compagno…

La dedica social di Andrea Delogu al fidanzato

Andrea Delogu

“Cosa ci accomuna? La fiducia nel futuro. E poi la convinzione che se fai qualcosa perché ci credi non devi rendere conto a nessuno. Perché, se tanti mi scrivono per incoraggiarmi a vivermi questa storia come mi pare, tanti altri si permettono di criticare la differenza d’età. Ovviamente succede sempre se è la donna a essere più grande del suo compagno”. Erano state queste le parole di Andrea Delogu a Vanity Fair qualche tempo fa a proposito della relazione con Luigi Bruno.

E col passare del tempo sembra che la storia sia andata avanti a gonfie vele nonostante il parere di molti. A confermare il tutto, il recente messaggio della donna sui social. Una vera e propria dedica d’amore: “Oggi voglio solo dire grazie a questo ragazzo qui, Luigi Bruno, che da più di un anno è rimasto fermo e saldo in un turbinio di casini, disastri, difficoltà e prove di resistenza. L’uomo più coraggioso e paziente che abbia mai deciso di restare. O di far restare. Buon risveglio babe”.

Parole accompagnate anche da diversi scatti che testimoniano il feeling tra i due e un rapporto che procede a gonfie vele…

Di seguito il post Instagram della Delogu con le immagini sue e di Luigi Bruno:

