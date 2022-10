Cosa succede tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli? La loro storia sembra essere finita: le parole della donna.

Cosa sta succedendo tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli? Sembra che la relazione tra i due sia già ai titoli di coda. Nessuna ufficialità ma le indiscrezioni parlano dei due ormai separati. Anche le recenti parole della donna a Vanity Fair sembrano confermare la fine del rapporto.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli si sono lasciati?

Riccardo Scamarcio

Come anticipato, i rumors parlano di una rottura tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. A dare manforte a tale tesi ci sarebbero anche le parole della donna rilasciate a Vanity Fair in un’intervista che uscirà nel numero in edicola il prossimo 5 ottobre.

Dalle prime anticipazioni pare che la donna si sia espressa così sul tema “coppia”: “Le coppie si prendono, e le coppie alla fine si lasciano. La situazione è delicata e sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili, sinceramente”.

E sul rapporto tra lei e la figlia dell’attore: “I sentimenti obbligatori non fanno per me. Sono una persona assolutamente onesta e appena si affaccia una linea di non verità, mi si legge nello sguardo”.

Ancora sulla storia con Scamarcio e sul fatto della differenza d’età: “Non pensi che faccia un casting sull’età: ho amato uomini più grandi così come ho amato coetanei. Ciò che cerco è qualcosa che catturi la mia attenzione, persone che in certi momenti sappiano toccare punti nevralgici e mi facciano vedere qualcosa di me stessa”.

Insomma, per il momento non ci sono conferme sulla separazione anche se pare proprio che tra i due le cose non stiano andando esattamente a gonfie vele. Bisognerà aspettare qualche ulteriore parola per capire se effettivamente Scamarcio e la Porcaroli sono tornati single…

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram dei due attori:

Riproduzione riservata © 2022 - DG