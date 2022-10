Gianluca Vacchi torna al centro delle polemiche per i suoi comportamenti ai danni degli assistenti e dei domestici. Parla la sua ex.

Qualche tempo fa una vera e propria tempesta si era abbattuta sul noto imprenditore Gianluca Vacchi, accusato da una colf e da suo marito di maltrattamenti e altre “violenze”. All’epoca, l’uomo si era difesa respingendo ogni accusa ma adesso, ci sarebbero anche le parole della sua ex, Giorgia Gabriele, ad inchiodarlo.

Gianluca Vacchi, le accuse della ex

Gianluca Vacchi

Sebbene Gianluca Vacchi si sia sempre ritenuto innocente respingendo le accuse di insulti e scatti di rabbia contro il personale di servizio, le cose potrebbero essere andata, invece, proprio come raccontato dalla colf e da suo marito che hanno chiesto all’imprenditore anche 700 mila euro per straordinari mai pagati.

Come detto, ad inchiodare Vacchi ci sarebbe la testimonianza dell’ex fidanzata Giorgia Gabriele che lo aveva affiancato dal 2014 al 2017. La donna avrebbe parlato, come riportato da Repubblica, di diversi comportamenti non certo “top” dell’imprenditore.

“Quando avevamo bisogno la contattavamo, anche a mezzanotte, se c’era bisogno”, ha detto la ragazza facendo riferimento alla colf e al marito. “Il suo era un lavoro dietro le quinte. Si occupava della gestione delle case e del personale domestico delle case del signor Vacchi, in particolare seguiva la formazione del personale, organizzava i loro turni e si assicurava che la casa fosse organizzata in modo tale da essere efficiente secondo le esigenze del signor Vacchi”.

Sempre secondo la versione della Gabriele, la colf gestiva il denaro dell’imprenditore: “Per le piccole spese, anche di personale occasionale, provvedeva al pagamento in contanti la ricorrente. Posso riferire che io avevo a disposizione una carta di credito e consegnavo poi gli scontrini, per le spese più grosse, alla signora, così come lei mi aveva chiesto di fare. Confermo che Vacchi chiedeva alla signora di andare a prelevare denaro al bancomat ma non saprei quantificare con quale frequenza. Vacchi preferiva avere sempre con sé del contante per ogni evenienza”.

Insomma, non resta che attendere l’ulteriore replica del diretto interessato…

Di seguito, invece, uno dei recenti post Instagram di Vacchi:

