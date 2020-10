È il re di Instagram, ma cosa fa nella vita Gianluca Vacchi? Scopriamo qual è suo il lavoro, chi è la sua fidanzata, e curiosiamo tra i lussi sfrenati esibiti sui social.

Gianluca Vacchi ha pochi rivali sui social network: Mr. Enjoy, come viene soprannominato dai fan, per via del suo motto, che è “Enjoy“, e cioè goditela, si conferma estate dopo estate una delle celebrity più in vista di sempre. In molti però non conoscono chi veramente si cela dietro le scelte lussuose e gli esibizionismi social. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sull’imprenditore re degli influencer: dalla sua professione alla vita privata!

Chi è (e che lavoro fa) Gianluca Vacchi?

Gianluca Vacchi, nato a Bologna il 5 agosto del 1967 (Leone), è figlio d’arte, per così dire, visto che è nato in una famiglia di imprenditori. Suo padre ha fondato l’IMA, un’azienda che progetta e produce di macchine che servono per la realizzazione e il confezionamento di farmaci, cosmetici e prodotti alimentari.

Vacchi ha conseguito una laurea in Economia e Commercio e sin da giovane ha lavorato nell’azienda fondata da suo padre, dimostrando grandi doti imprenditoriali. Doti che, quando ha compiuto ventinove anni, lo hanno portato ad avviare delle attività tutte sue.

Dopo essere diventato azionista in diversi gruppi come Eurotech (dedicato alla ricerca, sviluppo e produzione di computer miniaturizzati e di computer a elevate prestazioni), si è interessato alla moda. Emblematico è il caso della sua Toy Watch (Il Corriere parla di un fatturato andato da 100.000 euro a 30 milioni, grazie al suo intervento). In seguito, con il marchio GV, suo monogramma, ha iniziato a produrre gioielli e magliette.

Ma non è tutto: il noto influencer si presta anche spesso a serate in discoteca in qualità di dj. L’amico Flavio Briatore, ad esempio, lo invita spesso al suo Twiga del Principato di Monaco.

Punto saliente della sua carriera musicale, arriva con la collaborazione con Luis Fonsi: Sigamos Bailando, un brano (uscito ad agosto 2018) che balza subito in cima alle classifiche.

Gianluca Vacchi: la vita privata

Gianluca Vacchi e Giorgia Gabriele sono stati a lungo una coppia e, balletti social a parte, pareva proprio che facessero sul serio. La rottura, per i fan, è arrivata come un fulmine a ciel sereno, ma la ex coppia non ha mai rilasciato commenti in merito.

Curiosamente, la ragazza aveva rivelato un dettaglio inaspettato su Vacchi in un’intervista a Libero Quotidiano: pare che impedisca a tutte di cucinare. “So cucinare, perché ho vissuto 10 anni a Roma da sola. Solo che me lo proibisce perché secondo lui una donna dietro i fornelli perde tutta la sensualità…”, spiego la Gabriele.

Dopo la fine della liaison con Giorgia Gabriele, sua celebre compagna di “balletti social”, per il suo 50esimo compleanno Gianluca Vacchi presentò sui social la sua seconda fiamma: “Bambi” ovvero Ariadna Gutierrez.

Chi è Ariadna? La ragazza ha la metà degli anni di Mr Enjoy, è stata Miss Colombia nel 2014, ed è arrivata seconda a Miss Universo nel 2015.

Pare, però, che tra loro non abbia funzionato perchè pochi mesi dopo un’altra bellissima fa la sua comparsa sul profilo Instagram di Gianluca. Si tratta di un’altra (giovanissima) modella: Sharon Fonseca. Con lei fa sul serio, tanto che nessuno si è stupito quando nel maggio del 2020 è stata annunciata la gravidanza di lei.

Chi è la fidanzata di Gianluca Vacchi, Sharon Fonesca?

Fanno coppia dal 2018, ma su dei non si sa moltissimo. Venezuelana, classe 1995, di professione fa la modella. Un corpo da un urlo, capelli castani, pelle abbronzata e un profilo Instagram seguitissimo, nella vita fa…la fidanzata di Vacchi (ma si interessa di fotografia, blogging e giornalismo).

Dove abita Gianluca Vacchi?

Sarebbe forse più corretto chiedersi quante case abbia Gianluca Vacchi, più che domandarsi quale sia la sua abitazione. Vacchi ha case ovunque: la villa di Miami, per esempio, o quella in Sardegna. Senza dimenticare lo chalet in montagna.

9 curiosità su Mr Enjoy

-Nel 2016 suo profilo Instagram è stato hackerato, ma lui ovviamente l’ha presa con filosofia, è tornato più forte di prima (ed è riuscito e recuperare tutti i suoi contenuti).

-Ha una vera e propria ossessione per la forma fisica. Fa attività fisica 2 ore al giorno: discipline aerobiche, crossfit e allenamento calistenico. Inoltre, si mantiene giovane con crioterapia (letteralmente: la cura con il freddo).

-Ama le auto di lusso, e non è un caso che ne abbia una grande collezione.

-Ama i tatuaggi, e alcuni se li è fatti da solo: uno dei temi ricorrenti nei suoi tattoo sono i simboli cabalistici.

-Gli piace disegnare case: 4-5 delle sue (e anche alcune dei suoi amici) le ha progettate lui stesso; per questo si considera un architetto mancato.

-Soffre d’insonnia, e dorme più o meno tra le 3 e le 4 ore per notte.

-Ha una grande passione per i supereroi e si ispira a Bruce Wayne (Batman) e Tony Stark (Iron Man). Uno dei suoi soprannomi è Bruce, proprio per questo motivo.

-I balletti che lo hanno reso famoso sono imitatissimi… anche dai vip! Pensate che anche Sossio Aruta si è destreggiato in Viento durante la sua permanenza a Temptation Island Vip!

-Gianluca Vacchi e Mirko Scarcella. La storia tra i due è molto particolare: Scarcella sarebbe stato il guru dietro al successo sui social di Vacchi. In verità quest’ultimo ha smentito questa indiscrezione, anche in uno speciale de Le Iene dedicato proprio a questo personaggio, andato in onda nell’ottobre del 2020, anche se i due hanno lavorato per un breve periodo insieme.

Il patrimonio di Gianluca Vacchi

Secondo Il Corriere, Vacchi ha l’8-9% della società di famiglia, con un valore teorico intorno ai 280 milioni. La sua società, la GV, invece, nel 2015 avrebbe fatturato 70.000 euro, secondo Money.it.

Non sappiamo a quanto ammonti il suo patrimonio, ma tra una villa extralusso (che si vocifera venga affittata per 270 mila euro al mese), uno chalet a Cortina o uno yacht sfarzoso, possiamo immaginare si piuttosto cospicuo.