Avete mai visto la residenza di Gianluca Vacchi in Sardegna? La villa extra lusso non è solo bellissima, ma ha anche un nome particolare… Insomma, dalla A alla Z, non passa certo inosservata!

Gianluca Vacchi, re indiscusso sui social, è proprietario di varie ville in giro per il mondo e tutte sono magnifiche! Una di queste si trova in Italia – precisamente a Porto Cervo, nella splendida cornice della Sardegna – e al suo interno non c’è nulla che si possa desiderare oltre il lusso sfrenato e i comfort di cui è dotata… Ecco com’è fatta la casa estiva e perché se ne parla…

La casa di Gianluca Vacchi in Sardegna: villa H2O a Porto Cervo

A Porto Cervo, nel cuore più esclusivo della Sardegna affacciato su un mare paradisiaco, si trova la residenza estiva di Gianluca Vacchi. Si tratta di una gigantesca villa extra lusso dotata di palestra (e non solo) e il suo nome è H2O! Pare che il re dei social abbia persino deciso di affittarla a una cifra non proprio alla portata di tutti: 270mila euro al mese (secondo Immobiliare.it).

H2O è una delle tante proprietà sparse per il mondo (dal Belpaese a Miami), ed è senza dubbio una delle più belle. Scopiamo di più su questo gioiello incastonato sulla collina di Abbiadori, in Costa Smeralda….

Gli esterni della villa H2O di Gianluca Vacchi

Linee moderne e pulite definiscono il profilo degli esterni e degli interni della villa sarda di Gianluca Vacchi.

La sera, una distesa di luci soffuse impreziosisce il bordo piscina e conferisce all’ambiente un aspetto ancora più rilassante e accogliente, lì dove, al mattino, l’intensa luce del sole bacia ogni angolo per far riaffiorare tutta la grandezza della casa…

Nello spazio esterno sorge anche una sontuosa bedroom con letto a baldacchino, per trascorrere la notte sotto il cielo stellato dell’Isola.

La terrazza della villa H2O di Gianluca Vacchi

A casa di Gianluca Vacchi in Sardegna non manca anche una splendida terrazza per deliziosi momenti di riposo o cene in compagnia all’aperto. A completare il quadro, un’area pranzo con comodi divani e tavolo centrale.

H2O, la casa di Gianluca Vacchi in Sardegna tra maxi giardini, piscina da favola e una spa

Nella villa H2O di Gianluca Vacchi non mancano straordinari giardini e una piscina privata da favola, spesso protagonista di alcuni suggestivi scatti postati sul suo Instagram.

Le foto condivise sui social restituiscono uno scorcio della dimensione paradisiaca di questa oasi di relax e bellezza, con vista esclusiva sul mare…

Per le sue pause di benessere, Gianluca Vacchi ha scelto di avere anche una zona Spa dotata di ogni comfort e incorniciata da luci soffuse e materiali ricercati in cui si alternano i toni del panna e del nero, come emerge da altre immagini pubblicate su Instagram…

Riproduzione riservata © 2022 - DG