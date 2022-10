Cosa sappiamo sul gruppo The Violet End? La band toscana che ha sbalordito il pubblico la giuria di X Factor 2022.

Dopo due anni dalla nascita della band, i The Violet End si esibiscono per la prima volta sottoi riflettori di X Factor 2022. Alessio, Lorenzo e Tommaso, tre giovani ragazzi di Lucca che hanno deciso di mettere insieme le proprie abilità per trasformare semplice musica in qualcosa di estremamente coinvolgente. Il pubblico e la giuria ha approvato la loro esibizione rivisitata del brano Curami dei Cccp, che si è guadagnata 4 Sì.

Chi sono i The Violet End?

La band è formata da tre giovanissimi ragazzi provenienti da Lucca: Alessio, Lorenzo e Tommaso. Insieme condividono la passione per la musica scaturita grazie a quella dei propri genitori. Il gruppo ha già dimostrato di sapere dove puntare, con uno stile unicamente rock.

La band nasce nel 2020, in periodo pandemico. I tre ragazzi sono diventati sempre più uniti e man mano la loro passione ha deciso di inseguire un sogno. Così, nell’edizione di X Factor 22, i The Violet End si presentano al talent show esibendosi con una versione rivisitata del brano Curami dei Cccp. La band è stata acclamata dal pubblico per il suo sound che ha convinto anche i giudici con 4 Sì.

4 curiosità

A uno di loro all’inizio non piaceva lo stile di Giovanni Lindo Ferretti , ma col tempo la band si è appassionata alla sua musica nei CCCP.

Il loro stile si avvicina a quello dei Maneskin.

Si sono esibiti anche all’Hard Rock Cafè di Firenze e a SanremoRock.

Possiedono un account Instagram della loro band in cui postano momenti in cui suonano insieme.

Riproduzione riservata © 2022 - DG