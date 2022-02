L’influencer ha un’idea di fare affari tutta sua che contrasta con quella del fratello, per questo ha litigato e si è separato da lui con una liquidazione consistente.

In seguito a una lite per disaccordi su come gestire le attività economiche di famiglia, Gianluca Vacchi si separa dal fratello. L’influencer lascia anche la holding di famiglia e con la liquidazione di ben 102,5 milioni di euro ha creato la sua Finvacchi. La sua idea è quella di aprire una catena di negozi kebab, gestita da lui.

Gianluca Vacchi e la lite da milioni di euro

Come riporta Elle da un’intervista del Corriere della Sera: “Mio fratello ha espresso il desiderio di essere indipendente e intraprendere un cammino separato dal mio. Ha chiesto di essere liquidato: nella holding Cofiva da me creata, aveva una quota minoritaria e che, per metà, gli avevo donato”. Di tutt’altro avviso è Bernardo che al Quotidiano Nazionale non le manda certo a dire: “Probabilmente Gianluca confonde i termini tecnici, è comprensibile per chi non è del mestiere in materia societaria. Non distingue cos’è una liquidazione rispetto a una scissione societaria”. Ecco il post di Gianluca Vacchi:

